Intensificarán controles de tránsito y piden a conductores respetar la ley LOCALES

La Municipalidad de Ciudad del Este anuncia que los controles de tránsito serán intensificados por la Policía Municipal de Tránsito, la intención de este operativo no es multar a las personas por las infracciones cometidas, sino ordenar y mantener un tránsito fluido y seguro en la ciudad, si respetan las personas respetan las leyes y las ordenanzas municipales no tendrán ningún inconveniente. Asimismo se solicita que las personas sean responsables de sus actos y respetar las señales de tránsito, en todos los sentidos, de modo a lograr transitar por las calles de forma ordenada, reduciendo con esto las posibilidades de sufrir algún accidente. El director de Tránsito de la Municipalidad de Ciudad del Este Silverio Méndez expresó que intensificarán los controles, “vamos a intensificar los controles de tránsito en la ciudad con el objetivo de dar mayor transitabilidad vehicular en la ciudad, esto no es con la finalidad de multar a las personas por las diferentes infracciones cometidas, sino que hacer respetar la ley y las ordenanzas municipales para no tener ningún inconveniente”, comenzó diciendo el funcionario municipal.

Para culminar agregó que el respeto a las leyes de tránsito mejorará la convivencia entre los conductores, “El respeto por las reglas de tránsito mejorará siempre la convivencia entres los conductores, la intención de los controles no es cobrar multas ni colocar cepos. Es mantener orden para que todos disfruten de la ciudad, debemos ser responsables de nuestros actos y colaborar con todos con la mejoría en el tránsito de la ciudad. Al manejar con responsabilidad, respetando los transeúntes y las leyes de tránsito propiciamos un ambiente de seguridad y confianza en nuestras calles”, culminó diciendo el director de tránsito de la municipalidad de Ciudad del Este Silverio Méndez.