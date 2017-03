Isaías Alvarez afirma que su hermano es la mejor figura POLITICA

Isaías Alvarez, ex-concejal municipal y actual presidente de la Seccional Colorada N° 8 de Ciudad del Este, dijo que su hermano, Magno Alvarez, es la mejor opción para la ANR en el Alto Paraná, en lo que respecta al cargo de la Gobernación.

Estas afirmaciones lo hizo, luego de una serie de especulaciones sobre su no respaldo a la candidatura aún no oficializada de su hermano. Del mismo modo, pese a no ser una convocatoria oficial del Movimiento Honor Colorado, y sin respaldo de la Cúpula Nacional del grupo político, dijo que tomará parte de la plenaria, prevista para este sábado en Ciudad del Este.

Destacó también el rol de su hermano al frente del Consulado Paraguayo en el municipio argentino de Puerto Iguazú, diciendo que tendría un excelente desempeño al frente de una institución mayor, como el ejecutivo departamental. Alvarez es el primer Presidente de Seccional en dar abiertamente apoyo a Magno, ante una posible candidatura.