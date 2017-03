Jóvenes colorados siguen sin recibir respuesta a pedido de elecciones POLITICA

Lejos de fijarse fechas para renovar autoridades partidarias de la Juventud Colorada, los afiliados al sector muestran preocupación por la negativa en dar celeridad al reiterado pedido de llamado. La instancia electoral de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, no cumple con el requisito, y el calendario reeleccionario de la institución política no contempla fecha alguna.

Si bien se tienen a jóvenes activando a nivel departamental para integrar la estructura de la juventud colorada, no se tiene un panorama claro, debido al desconocimiento sobre si efectivamente se cumplirá con el llamado para el acto comicial en el presente 2017.

Desde la ANR, había presupuestado la presunta elección, pero teniendo en cuenta la interna para elegir a representantes colorados para las generales, se ve difícil su desarrollo en el transcurso del año.

La falta de renovación de autoridades, y la nula acción de la dependencia juvenil del coloradismo, sigue siendo cuestionada por los dirigentes juveniles.

Pedro Alliana, se había comprometido en hacer dicho llamado, pero hasta el momento no pasa de ser mera promesa electoral.