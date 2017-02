Jóvenes figuras del coloradismo esperan mayor apertura de dirigencia partidaria POLITICA

Con un trabajo sostenido y bien capacitados, jóvenes de las diferentes seccionales coloradas de Ciudad del Este, vienen activando en política, buscando lograr espacios, que en la práctica están copados por los mismos de siempre. Los mismos esperan una mayor apertura de la dirigencia partidaria, que siempre los menciona en los discursos, pero no da espacios en la práctica.

El abogado Brunno Nizza, uno de los dirigentes juveniles de la Seccional N° 9, afirmaba que siempre están activando en el ámbito partidario y social, independientemente a alguna posibilidad de acceder a un cargo, pues el servicio caracteriza a la franja juvenil de la Asociación Nacional Republicana.

Puntualizó que se hacen muchos discursos de inclusión y fortalecimiento de la participación juvenil en la vida política, pero mínimamente se reivindica al sector. Abogó por más participación de quienes tienen la “fuerza y el dinamismo necesarios para servir al pueblo”.

“Desde hace años estamos trabajando por el Partido Colorado, nos preparamos para el desafío de ser dirigentes y en ese sentido la juventud colorada tiene mucho que aportar por engrandecimiento del Partido. Penosamente en varios sectores existen posturas verticalistas sobre la participación de los jóvenes dirigentes y quedamos en meros discursos”, expresó. “Debido a esas trabas lo que podemos hacer en este tiempo pre-electoral es escuchar quejas únicamente y tratar de demostrar que queremos renovar la manera de encarar dirigencias. Esperamos con ansias que las elecciones de la Juventud Colorada puedan finalmente darse, y así abrir espacios importantes desde su estructura”, insistió.

Comentó que seguir postergando a los dirigentes juveniles, no es lo más inteligente en liderazgos. “Truncar el surgimiento de nuevas figuras, de jóvenes con trayectoria y capacidad, no precisamente habla de un buen liderazgo. Los líderes de los diferentes sectores de la ANR, deben apostar en la renovación y así sostener la grandeza del Partido Colorado”, enfatizó. “Los jóvenes no pedimos que nos regalen espacios, sino que permitan que podamos escalar, que no nos traben el crecimiento político y que aquellos que son en cada elección números puestos en listas, no por méritos, puedan dar un paso al costado y apoyarnos”, sentenció.