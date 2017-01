Lentes de sol comunes, piscinas mal tratadas y falta de higiene pueden ocasionar severos problemas oculares LOCALES

Además de la protección solar de la piel y ante el excesivo calor de estos meses, el Ministerio de Salud emite recomendaciones para el cuidado de la vista, ya que los rayos del sol afectan al ojo con mayor fuerza si no se toman las medidas correspondientes.

En entrevista con la Dra. Luz María Quintana, jefa del Programa Nacional de Salud Ocular, esta recalcó que durante el verano el cuidado ocular debe ser reforzado, para evitar infecciones que pueden ser causadas principalmente por los rayos del sol, las piscinas mal tratadas y la falta de higiene.

La exposición que sufren los ojos en la playa o piscina son mayormente los responsables de las molestias e infecciones, también mirar constantemente objetos que reflejen mucha luz, refirió la especialista.

En cuanto a las gafas o anteojos denominados de sol, la médica indicó que deben ser utilizados solo aquellos que de verdad protejan la vista, que son adquiridos bajo receta y en ópticas. Asimismo, la utilización de lentes comunes ocasiona un efecto completamente adverso pues al poner un objeto oscuro ante el ojo, la pupila se dilata y hace que más rayos ultravioletas se filtren y causen daño.

También indicó que el tamaño del lente debe ser el correcto, “por suerte los marcos grandes volvieron a estar de moda pues es necesario que se cubra, la vista, hasta las cejas”, mencionó la profesional.

A su vez, comentó que una exposición permanente al calor puede provocar cataratas, carnosidad en el ojo y en los parpados e irritaciones, igualmente en este caso el riesgo más grande es desarrollar melanoma o cáncer de piel.

En el verano la higiene se debe mantener los cuidados mediante pequeños hábitos, como no tocarse los ojos con las manos sucias o sudorosas, no usar toallas en común, usar pañuelos desechables para limpiarse y tener cuidado en las piscinas y en las aguas que tendrán contacto con el ojo.

En lo que se refiere a consultas oftalmológicas más frecuentes se da la conjuntivitis bacteriana, que se caracteriza por presentar secreciones blanquecinas, por contagio o las alérgicas, que aparecen cuando en las piscinas se utiliza de manera excesiva el cloro, para este tipo de dolencia se recomienda gotas descongestivas o lágrimas.

Ante cualquier caso, la Dra. Quintana ratificó la negativa de la automedicación e instó a acudir al oftalmólogo para una medicación adecuada.

Por otra parte, exhortó a las personas que trabajan al aire libre a consultar periódicamente al oculista, a fin de evitar las carnosidades oculares, usar lentes recetados, sombreros de ala ancha y mantenerse bajo los árboles, ya que las hojas absorben mayor cantidad de rayos UV.

Finalmente, aseguró que en esta temporada no se han presentado brotes de conjuntivitis bacteriana sino más bien irritaciones y conjuntivitis alérgicas. Apunta esto a que la población se encuentra más informada y por lo tanto es más consciente en cuanto al cuidado de su salud.