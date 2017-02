Liberales inhabilitaran a legisladores que apoyen reelección vía enmienda POLITICA

En sesión del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, resolvieron puntos significativos, con miras a las elecciones generales, y reafirmando posturas en contra de la reelección, vía enmienda de la Constitución Nacional. Atilio Alegre, miembro del Directorio, refirió que las decisiones son puntuales e importantes para el futuro del partido.

“Aprobamos la convención partidaria que se cumplirá en la ciudad de Coronel Oviedo el sábado 25 de febrero, la alianza como herramienta de unidad entre los partidos democráticos, para las elecciones del 2018. Se resuelve que la chapa será encabezada por un Liberal a ser electo en las internas próximas, por lo que no aplicaremos la concertación”, resaltó. Alegre dijo que también decidieron apoyar al Presidente del Congreso, Senador Robert Acevedo. “También se resuelve que los Parlamentarios, tanto Diputados como Senadores que no cumplan con lo resuelto en la Convención y el Directorio, sobre la reelección y violación de la Constitución Nacional se les aplicará las sanciones correspondientes por traición a la patria y al Partido. Serán suspendidos y expulsados, quedando inhabilitados para postularse como candidatos por el PLRA”, agregó.

Atilio Alegre Schlamel-cher, comentó además que en el caso de la privación de libertad de Paraguayo Cubas, por pintar el vehículo del Fiscal General del Estado, ya están ocupándose debido a que se “abusa de la ley para oprimir a quienes denuncian la corrupción imperante”.

“Es un hecho sumamente grave, típico de dictaduras, por lo que no podemos dejar pasar lo abominable que está pasando”, indicó.