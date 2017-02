Líderes de Colorado Añeteté recorren el departamento POLITICA

Dirigentes locales del Movimiento Colorado Añeteté, realizan recorridos por diferentes municipios del Alto Paraná, buscando dar a conocer a figuras que serían representantes del sector en las elecciones internas de la ANR, previstas para el mes de noviembre próximo.

“Estamos trabajando con Juan Carlos Barreto y toda la dirigencia de Colorado Añeteté a nivel Departamental. Dialogamos y acordamos labores con dirigentes de valía del Partido en los diferentes distritos”, comentó Ulises Quintana, figura representativa del grupo interno de la Asociación Nacional Republicana en la zona.

Si bien se tienen a dos grupos de dirigentes que operan de manera separada, el mayoritario optaría por Juan Carlos Barreto, para la pre-candidatura a la Gobernación del Alto Paraná, por lo que se sociabiliza el perfil del concejal municipal de Ciudad del Este. “Juan Carlos es sin duda alguna el de mejor perfil parapre-candidato a Gobernador para las Internas Coloradas, y por ello acompañamos esta iniciativa. En varias encuestas aparece por sobre los demás pre-candidatos y esto es una muestra del porqué debemos apostar”, expresó.

Admitió que hay un “distractor” importante en el contexto político nacional, la reelección, por lo que no operan aún con toda la fuerza en la región. “Hay mucho entusiasmo en el Movimiento pero también mucha incertidumbre al respecto de la violación de la Constitución Nacional de parte del Presidente Horacio Cartes, para conseguir la reelección vía enmienda (sic) y esto perjudica no sólo a Colorado Añetete y si no a toda la ANR”, señaló.