"Llanistas" estarían buscando apoyo en base a cargos en entes oficiales y binacionales

En un desesperado intento por sumar fuerzas dentro del Equipo Joven, liderado a nivel departamental por la Senadora Zulma Gómez, se busca atraer a dirigentes liberales de la zona, bajo promesas de cargos en entes públicos, así como en Itaipú Binacional.

El propósito, según los datos, es incrementar el número de convencionales a favor de la concertación con el Frente Guasú, y si bien no se alcanzaría una mayoría necesaria, buscar impresionar en la Convención del PLRA, con la cantidad de exponentes que están en el proyecto libero-luguista.

A nivel local, el “llanismo” no precisamente aglutina a figuras relevantes del liberalismo, por lo que cualquier integración de otro sector interno del Partido Liberal, es celebrado.

En ese sentido, la Senadora Gómez, logró la integración de los hermanos Alfonzo al equipo. Conforme a los datos, mediante el acuerdo de apoyo al “llanismo”, la concejal municipal de Minga Guazú, Zonia Alfonso, accedió a un cargo de relevancia en Itaipú Binacional, dejando, momentáneamente su banca en el legislativo, alsuplente, es decir a su hermano, Alcides Alfonso, quien será el número 2 en la lista para la diputación por el movimiento. La asamblea del Partido Liberal Radical Auténtico se cumplirá el próximo sábado 25 de marzo, donde se definirán el no a la reelección vía enmienda, el fomento de la alianza como medio de acuerdo con organizaciones políticas y eventuales sanciones para legisladores que desoigan el mandato partidario.