Los Anissimof usan a niño con discapacidad para buscar reponer sus chatarras en las calles

Demostrando falta total de escrúpulos, la familia Anissimof utilizó el problema de salud del hijo de uno de los choferes de la empresa para lograr que los concejales acompañen la continuidad del funcionamiento de los buses chatarras de la empresa Santo Domingo en la ciudad. Para el efecto, utilizaron a la señora Angelina Benítez, madre de un pequeño de 3 años que sufre del Síndrome de West. La misma se presentó como esposa de un chofer de la empresa de transporte, solicitando que se revea la cancelación de la concesión a dicha empresa, alegando que su hijo no podía seguir su tratamiento ante la falta de trabajo de su papá.

La mujer se presentó como víctima ante la Junta Municipal pero cuando el concejal Alejandro Zacarías se ofreció a mediar para lograr que su marido ingrese como chofer en las nuevas empresas adjudicadas o incluso lograr una ayuda del programa “Tekoporá”, la misma bien adiestrada señaló que su lucha era por “Santo Domingo”.

Al salir de la sesión el concejal Zacarías, visiblemente alterado, afirmó que le parecía “una atrocidad usar a un niño con discapacidad para defender sus temas particulares. Me parece muy triste y que carece de sentido común que quieran aprovecharse de una persona con discapacidad. Una cosa es hacer y otra cosa es controlar, nosotros hablamos que haya una reconsideración para Santo Domingo, pero lo que hicieron es absurdo”.

Agregó que todos saben las condiciones de las unidades de Santo Domingo, y querer llevar a ese terreno la discusión después de no haberse presentado a firmar el contrato es realmente aberrante.

NO ES LA PRIMERA VEZ

La empresaria Alison Anissimof, ya había utilizado la imagen del pequeño de 3 años en un posteo del Facebook, donde había dicho que el mismo no fue atendido en la Fundación Teletón y que no podía tratarse porque el padre quedó sin trabajo al ser cancelada la autorización para la empresa Santo Domingo. La misma había dicho que “hoy me comentaba que dio su ingreso a teletón el 7 de Diciembre y que aún no le dieron una fecha”.

Sin embargo, la encargada regional de Teletón, María Luisa Arce, la desmintió indicando que “Aarón Díaz Benítez tenía que acudir a Teletón para su evaluación el 13 de enero e iniciar así su rehabilitación, sus papás fueron avisados días antes y no acudieron al centro de Minga Guazú. Hoy nos estamos poniendo en comunicación con ellos de nuevo”.

En esta ocasión, nuevamente utilizaron a la señora Angelina y a su hijo, de modo a buscar “sensibilizar” a los concejales. Sin embargo, la comuna había alegado que se cancelaba la habilitación y la adjudicación a la empresa Santo Domingo debido a que no se había presentado el propietario a firmar el contrato en tiempo y forma, queriendo realizar la firma una vez que ya fenecieron los plazos y la junta municipal ya había homologado los contratos firmados por todas las demás empresas de Ciudad del Este.