Los concejales opositores retroceden ante intento de despojo de paradas a mototaxistas LOCALES

Finalmente concejales opositores retrocedieron en su intención de despojar a los trabajadores moto-taxistas de sus puestos de trabajo. Luego de la reunión tripartita con los taxistas y mototaxistas decidieron que el dictamen del concejal Herminio Corvalán sea modificado, dejando así sin efecto dicho dictamen que derogaba y despojaba todas las paradas a los mototaxis de la ciudad.

En la sesión de la Junta Municipal del martes, mediante la postura asumida por los concejales oficialistas se pudo evitar el plan de los opositores de dejar a unos 1.000 trabajadores del manubrio sin trabajo. Gracias a ello los integrantes de la multibancada recularon y ahora anuncian que dicho dictamen será modificado, que se permitirá trabajar a todos trabajadores del volante hasta que presenten un nuevo plan de reordenamiento, tanto de la paradas de taxis, moto-taxis y del trasporte alternativo.

El concejal Herminio Corvalán manifestó que su dictamen lo ha realizado a propósito con la excusa de reunir a las asociaciones y trabajar en el reordenamiento de las paradas, pero no dijo nada sobre las consecuencias que acarrearía si dicho documento fuese aprobado en la última sesión y que fue evitado gracias a la intervención de los oficialistas.

El presidente de la Federación de moto-taxis, Ever Olmedo señaló que “gracias a Dios que los concejales se dieron cuenta y retrocedieron en su postura inicial y entendieron del perjuicio que estarían ocasionado a más de 890 trabajadores que día a día trabajan para llevar el pan de cada día a sus casas, quiero agradecer la postura de los concejales oficialistas que evitaron que este dictamen fuese aprobado en la última sesión”.

Además solicitó la presencia del jefe de transporte de la comuna para una mejor coordinación. “Para mañana fue fijado a las 4 de la tarde una nueva reunión para ir limando las asperezas y seguir trabajando, siempre buscamos el dialogo entre todos, ahora nos resta trabajar juntos y reordenar todas las paradas, por esa razón solicité la presencia del jefe de transporte de la municipalidad de Ciudad del Este”, culminó Ever Olmedo presidente de la Federación de Moto-taxis de Ciudad del Este

Para el viernes a las 4 de la tarde se tiene previsto una nueva reunión de coordinación entre los gremios de taxis y moto-taxis, junto con los concejales municipales para avanzar en las negociaciones y llegar a un acuerdo que convenga a todos.