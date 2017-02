Los grandes se hicieron sentir en el debut DEPORTES

Una buena cantidad de goles se anotaron en el arranque del Apertura. La gente estaba ávida de fútbol, y los equipos respondieron de buena forma. Los dos más grandes del país, Cerro Porteño y Olimpia tuvieron estrenos goleadores. Ambos cotejos finalizaron 3-0. El juego que más tantos tuvo fue el que protagonizaron los dos campeones de la temporada pasada, pues se anotaron 5, con victoria de Libertad 3-2 sobre Guaraní. Ahora se viene la segunda jornada del Apertura.

Y comenzó con todo el torneo Apertura. Con algunas polemicas de por medio y muchos goles. Por sobre todas las cosas celebramos el regreso del fútbol de primera, pues la afición deportiva ya estaba anciosa por ver a los equipos de sus amores. Los dos grandes del fútbol paraguayo lograron vencer, Cerro Porteño lo hizo de buena forma sobre Rubio Ñu, 3-0; y Olimpia ante Sportivo Trinidense por el mismo marcador. El campeón del Clausura comenzó con una derrota, ante el otro campeón de la temporada 2016, Libertad. El desempeño de los equipos recién ascendidos, Independiente sumó su primer punto, mientras que el “Triqui” comenzó mal. En fin, un inicio de torneo bastante movimentado, competencia que dará que hablar a lo largo y ancho de su disputa, pues todos los equipos pondrán el máximo potencial para pisar los sitiales de preponderancia.

ANALISIS

En el primer partido de la competencia, Libertad venció 3-2 a Guaraní. En juego muy equilibrado, Santiago Salcedo anotó y se está acercando a un record en lo personal. El aspecto más positivo para el cuadro ganador. Sin embargo en Guaraní, la expulsión de Luis Cabral; complica el panorama, ya que existía una baja sensible en esa zona. Nery Bareiro no fue habilitado, Carlos Rolón se encuentra lesionado, y Julio César Cáceres se encuentra suspendido. Ahora tendrá Garnero que rever las opciones.

En juego entre los equipos de la ciudad de Luque, General Díaz le ganó a Sportivo Luqueño por 2-1, comenzando de buena forma el torneo e iniciando las chispas en campamento de Luqueño. Julio Aguilar ha demostrado que sigue vigente con los goles. Adrián Fernández, delantero de Luqueño desperdició un penal, pudiendo haber tenido mejor suerte el combinado auriazul. En el juego entre Sol de América e Independiente, pactaron un empate a un gol por sector. Alfio Oviedo, delantero del cuadro de Campo Grande mostró que buscará seguir en racha también en la primera división. La nota negativa para Independiente que estuvo regular, fue la expulsión de Oscar Velázquez.

Cerro Porteño logró una goleada en su estreno. Oscar Ruiz, que en la pre-temporada la venía rompiendo, demostró que no le pesa la casaca del Ciclón e hizo un gran partido. Nelson Haedo Valdez, con su gol fue el más ovacionado del equipo. Nacional no pudo ante Capiatá, que se recuperó de la derrota de la Copa. Con un equipo mixto, el elenco de la ciudad de los “mitos y las leyendas” logró una victoria importante ante los dirigidos por Ever Hugo Almeida. Gustavo Noguera fue la gran figura del cotejo, tras anotar los dos goles, convirtiendose en artillero momentaneo de la competición. Y finalmente en el duelo de Sportivo Trinidense y Olimpia, el cuadro franjeado mostró cosas interesantes. Principalmente en la zona ofensiva, donde se notó que podrán tener fórmulas interesantes los recién llegados, como Pablo Mouche y Brian Montenegro. Ambos se hicieron sentir en el marcador, y prometen mucho más para el equipo que necesitaba de una victoria de manera urgente. Por su parte Trinidense tiene con qué, sin embargo la definición es un factor que tendrá que mejorar. Se viene la segunda, la cual nos depara aún muchas emociones.