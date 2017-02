Lugen afirma que establecieron organización política en 18 distritos POLITICA

Derlis Lugen, uno de los exponentes del equipo político interno de la ANR, aún sin denominación, que aglutina a ex-operadores del UNACE y de otros movimientos colorados, puntualizó que siguen trabajando a nivel departamental, sin cerrar con nadie de Asunción. “La reunión con Nicanor Duarte Frutos fue solo un encuentro de dirigentes, sin compromiso alguno. Nuestra prioridad no está en pactar con nadie aún”, refirió.

“Queremos seguir trabajando y fortaleciendo el equipo, bajo el eslogan ” unidos podemos”. En ese sentido tenemos muy avanzado el trabajo y ya tenemos bases bien organizadas en 18 municipios en el Alto Paraná”, agregó.

Aclaró que en el equipo decidieron no hablar de candidaturas, hasta tanto se concrete la integración de los grupos con los cuales se dialogan a nivel regional. “Decidimos no hablar de candidaturas aún, pues si definimos candidaturas, estaremos cerrando la puerta al dialogo con otros movimientos y amigos que desean sumarse. Somos el único equipo de la disidencia de la ANR que ya tiene una estructura bien conformada”, expresó. Lugen insistió que al evaluarse posibilidad de alianzas con movimientos nacionales, la prioridad es pactar con la disidencia, no con el oficialismo colorado.