Madre niega supuesta complicidad con expolicía acusado de abusar de sus hijas JUDICIALES

La madre de una niña y una adolescente que supuestamente fueron abusadas por su pareja, un expolicía que se encuentra recluido, salió al paso de las acusaciones hechas por el padre de sus hijas y negó categóricamente cualquier complicidad con los presuntos abusos. Mencionó que su expareja es un padre ausente y que siempre tuvo que mantener sola a los cuatro hijos que tienen. Por otro lado, una de sus hijas que supuestamente fue violada y quedó enamorada del abusador, aseguró que nunca pasó nada y que ni siquiera sabía que había una denuncia donde era víctima.

Sandra Carolina Alfonso salió al paso de las acusaciones de su expareja Manuel Nicolás Ríos Ayala (52), padre de sus hijas de 13 y 18 años que supuestamente fueron abusadas durante tres años por su actual pareja José María González Marecos (37), expolicía que se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de CDE hace varios meses. El padre de las niñas había declarado que Alfonso era cómplice de los abusos y que hizo un “lavado de cerebro” a su hija mayor para que no denuncie al exuniformado.

“En primer lugar quiero decir que nunca jamás influí o traté de influenciar en la decisión de mi hija. Ella en ese entonces era menor de edad, pero tenía bastante discernimiento ya. Ahora que ya es mayor le pueden preguntar, es libre de responder o no. En ningun momento yo tuve conocimiento (de los supuestos abusos), si yo realmente tenía conocimiento iba a ser la primera persona en denunciar”, declaró Alfonso.

En otro punto trató de manipulador al padre de sus hijas y se dijo cansada de sus acusaciones. “Él siempre le manipuló a los hijos y eso yo ya no voy a callar, porque es una injusticia. Hasta ahora me calle para resguardarle a mis hijos. Estoy cansada. Le digo ‘basta’ a este señor Manuel y su familia, que lo unico que quieren es que yo vaya a la cárcel. No se cuál es el objetivo”. Agregó que Ríos es un padre ausente y que prácticamente nunca ayudó a criar a sus hijos. “Siempre fue un padre ausente en todos los sentidos. Nunca ayudó, es un padre que nunca existió practicamente. Habla de dignidad de sus hijas, pero me consta que mi hija que supuestamente fue abusada no está siguiendo una terapia psicológica. Para él eso es secundario. Imposible dialogar con él. Se presenta ante la sociedad como un papá ejemplar”.

Ana Belén Rios Alfonso (18), que supuestamente fue abusada sexualmente por su padrastro, negó tal cosa y aseguró que “jamás pasó nada”. Sostuvo que su padre y demás familiares nunca le preguntaron nada y que se enteró que había una denuncia en la Fiscalía cuando fue hasta el local. Agregó que su padre nunca quiso a su padrastro y dio a entender que todas las denuncias son solo por venganza.