Magno Alvarez afirma que es indispensable el diálogo POLITICA

El pre-candidato a la Gobernación del Alto Paraná y referente local de Honor Colorado, Magno Alvarez, aseguró que su labor política se centra en el dialogo con exponentes de las bases coloradas del departamento, buscando así cercanía entre afiliados de la ANR.

Alvarez manifestó que debe darse un gran dialogo entre la dirigencia del Partido Colorado del Alto Paraná, con el propósito de coincidir en criterios que ayuden a fortalecer a la organización política, ya observando las elecciones generales del 2018.

Señaló que es indispensable utilizar dicho criterio, pero en el marco del respeto. “Es indispensable comenzar con los diálogos, pues es la base de toda unidad, y así podemos tener con precisión el sentir de la dirigencia de base, que al final siempre es protagonista. Si bien sentir a la dirigencia debe ser una labor natural de quienes estamos en política, no es lo que prima, penosamente”, apuntó.

Dijo que es justo aspirar a cargos, pues el criterio democrático faculta a todos ser candidatos, por lo que no debe ser impedimento para dialogar entre colorados. “Debemos considerar que en la diversidad de ideas podemos crecer y forjar una gran unidad en pos del Paraguay. Aspirar a un cargo es válido, justo y democrático, pero ello no implica el cerrarse o fomentar la discordia, en eso no estamos nosotros”, comentó. Insistió que su candidatura es fruto de conversaciones y respaldos de las bases de su partido, y que espera capitalizar ese apoyo en las urnas.