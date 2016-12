Magno cierra el año con una cena y alega que el verdadero Honor Colorado está vivo en A. Paraná POLITICA

En un festejo multitudinario con dirigentes de todo el departamento, el pre candidato del Movimiento Honor Colorado, Magno Álvarez realizó un agasajo de fin de año con su dirigencia, a la que agradeció el apoyo y aseguró que el tiempo de Dios es perfecto para que el equipo llegue al sillón departamental.

De la reunión también participo el Diputado Ramón Romero Roa, dirigentes de las zonas norte, sur este y oeste del departamento quienes compartieron con Magno y el equipo, quienes se comprometieron con el proyecto asegurando que Magno no tiene contrincante dentro de la ANR para el 2018, por ser, sino el único, contados con los dedos quienes atienden y acompañan a las bases. Resaltaron también el trabajo del diputado Ramón Romero Roa como ser uno de los pocos parlamentarios que realmente trabajar por la dirigencia y en especial por traer beneficios a los municipios y acompañamiento a la juventud.

Magno Álvarez por su parte manifestó primeramente su contento por la presencia de los amigos dirigentes del interior del departamento y de los representantes, concejales municipales, convencionales y Presidentes de seccionales que participaron, que demuestra que realmente el proyecto está encaminado y que va en un franco crecimiento con el apoyo de la ciudadanía y de los correligionarios.

Dijo que la dirigencia de Honor Colorado tendrá la revancha de ganar la Gobernación del Alto Paraná por lo que debe de estar segura que será un gobierno abierto y participativo para la ciudadanía y para todos los paranaenses y no solo para una cúpula o un grupo de amigos. Resaltó que la candidatura de Magno Álvarez va hasta el final, sin ningún tipo de intención de negociar otros cargos, “La candidatura de surge de la gente y será para la gente, aquí el verdadero compromiso en la lucha por nuestra gente, lucha contra la pobreza contra el abandono y contra el prevendarismo que solo quiere someter a la dirigencia y no darles oportunidades”. Resalto que el surge de la dirigencia de base, de la dirigencia seccionalera y de la dirigencia humilde y sin oportunidad, que ha llegado a entender que se debe de conocer únicamente la necesidad de la gente para poder pensar y plantear soluciones para esas soluciones. Resalto que no se puede hablar de la necesiada de la gente si nunca se sintió esa necesidad. Manifestó que en Alto Paraná la gente ya decidió a quien apoyar y por ello mas temprano qiue tarde toda la dirigencia colorada se va a sumar y lo va a poyar. Pidió a los dirigentes que se mantengan firmes ante un proyecto basado en la humildad y lealtad ya que vendrán ofrecimientos de todo tipo para conquistarlos ahora, pero que se debe de recordar primero por cuanto tiempo fueron humillados y olvidades. Aseguró que el tiempo de Dios es perfecto y que su candidatura está sustentada especialmente en la dirigencia, en los presidentes de seccionales que en su mayoría por más que no lo confirmen aún saben que el proyecto político es el más fiable electoralmente y por ello aseguran una gran victoria para apuntar al 2018.