Magno dice que su candidatura ya recibió "luz verde" de Cartes

La semana pasada el precandidato a la Gobernación del Alto Paraná por el equipo de Honor Colorado, del sector autóctono, Magno Álvarez, tuvo una audiencia con el Presidente de la República, sobre informes de gestiones y pedido de acompañamientos a proyectos para su gestión consular. Durante el encuentro, según Magno, recibió “luz verde” del mandatario para seguir adelante con su candidatura.

La reunión fue en Mburuvicha Roga (Residencia Presidencial) donde fue recibido por Horacio Cartes, donde Álvarez brindó un completo informe de las gestiones, acciones, y logros obtenidos en el presente año desde la sede diplomática consular con asiento en la Ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones AR.

De acuerdo a la dirigencia que acompaña su candidatura también se tocaron otros aspectos que guardan relación con el departamento del Alto Paraná y por sobre todo, su precandidatura a la Gobernación del Alto Paraná, donde también informó sobre el trabajo y la adhesión de la dirigencia a su proyecto 2018. Según resaltan del informe a la dirigencia del pre candidato, el Presidente de la república destacó su gestión, lo felicitó y lo instó “a seguir trabajando y no bajar la guardia”, ya sea a nivel institucional como así también político.

Con esto la dirigencia de Álvarez alardea y pregunta a la dirigencia del equipo de ZI, que había anunciado que Magno recibiría un “aka’peté” por estar trabajando por su pre candidatura sin la autorización de la “cúpula” departamental compuesta por los Zacarías, Elio Cabral y los Aguinagalde, que según se ufanan ser el primer anillo del presidente en la región y quienes estarán digitando en una “plenaria” entre 4 paredes para definir candidaturas.

Inclusive la dirigencia de ZI ya había adelantado que quien defina las candidaturas del oficialismo o quien tendrá la chapa oficialista será Javier Zacarías, donde inclusive afirman y aseguran que las listas no se abrirán en Ciudad del Este, para evitar que se repita lo ocurrido en las elecciones municipales, donde con la apertura de listas hubo fuga de votos para la concejalía y hoy el oficialismo no tiene mayoría propia en la Junta Municipal de CDE.