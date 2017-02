Mario Noguera no logra convencer a propias bases sobre tema reelección

El intendente municipal de Juan León Mallorquín, y referente del grupo liberal pro-enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, Mario Noguera, no recibe respuestas positivas de las bases, según reconocieron allegados del jefe comunal. El argumento que se busca “vender” entre liberales del municipio es la posibilidad de retornar al poder de la mano de Fernando Lugo de Frente Guasú, por lo que urge la violación constitucional.

Pese a esfuerzos constantes del grupo, y ofrecimientos, no habría convencimiento de los afiliados, y tampoco de todos los convencionales que participarán de la asamblea en Coronel Oviedo, el próximo sábado.

Semanas atrás se venía fomentando una consulta con las bases liberales, y buscando un consenso sobre el aspecto de concertación para las elecciones generales. Existen más dudas que certezas en el equipo partidario de Noguera, pues ya se había anticipado la posición institucional del PLRA. El “llanismo” no goza de buena fama en el municipio, en contrapartida la figura de Lugo sigue teniendo adeptos entre los liberales del lugar.