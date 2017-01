Mató a sobrina por celos DESTAQUE

ṔRESIDENTE FRANCO. En un llamativo caso, una adolescente que vivía con la tía fue encontrada muerta en el garaje de la casa con un disparo en el pecho. Al principio se mencionó que se trató de un caso de suicidio, pero llamativamente el arma de fuego no estaba cerca del cuerpo, como suele ser en estos casos. Las sospechas recaen sobre una tía con la que vivía la víctima, quien habría acusado a la adolescente de tener una relación con su pareja. El hallazgo ocurrió ayer a las 16:30 horas en el barrio Las Mercedes.

La que fue encontrada muerta es la adolescente María De Luján González Cáceres, de 16 años, que presentaba una herida de bala en el lado izquierdo del pecho. Según los policías al lado del cadáver se encontró una vainilla servida calibre 22mm., pero no había ningún arma de fuego cerca del cuerpo. Tampoco se encontró el aparato celular de la menor. Posteriormente el arma usada para cometer el crimen fue hallada envuelta en un abrigo en el interior de un ropero.

De acuerdo a los datos, la adolescente residía en la casa de una tía, Blanca Celina Romero, paraguaya, mayor de edad. La dueña de casa dijo a los investigadores que se encontraba atendiendo su local comercial denominado “Novedades Celi”, que funciona en la parte frontal de la vivienda. La misma mencionó que supuestamente no escuchó ningún barullo de disparo, pero algunos vecinos dijeron que sí oyeron. Posteriormente, se supo que la tía había ido ayer a la mañana al colegio donde estudiaba la adolescente y le recriminó en público porque “se metía con su pareja”. Esto finalmente habría sido el detonante del crimen. Agentes de Homicidios tomaron intervención por pedido del Ministerio Público, a fin de aclarar el caso. La tía quedó detenida y a disposición de la Fiscalía.