Mesiteros lamentan que políticos quieran ensuciar entrega transparente de casillas LOCALES

Trabajadores de la vía pública manifestaron que la entrega de las llaves de las casillas de la cuarta etapa se realizó con total normalidad y tranquilidad debido a la gran organización que se dio entre los presidentes de los diferentes gremios. Los mismos además lamentaron que los concejales municipales Miguel Prieto y Celso Miranda sigan con la campaña de mentira y falsedades para tratar de ensuciar el gran trabajo realizado por los miembros de la federación de trabajadores de la vía pública. El dirigente de la vía pública Wilfrido González manifestó que la entrega de las casillas se realizó de forma pacífica a pesar de que algunos concejales se apersonaron para tratar de ensuciar un poco, “la entrega de las casillas se realizó de la mejor forma posible, pacíficamente y de forma coordinada con todos los presidentes de las distintas asociaciones.

Asimismo agregó que “Lamentable-mente algunos concejales como Miguel Prieto y Kelembú por todas las formas intentaron ensuciar el trabajo realizado, incluso Prieto en su Facebook escribió que estaban llorando las personas y que se quedaron sin sus puestos, fue una gran mentira falso de toda falsedad, porque no filmaron entonces, son unos mentirosos, por eso se fueron rápido de aquí porque no hubo ningún problema a pesar de que en todo momento incitaban a su gente a crear desmanes”, culminó el dirigente de la cuarta etapa Wilfrido González. A su vez Max Giménez recordó que la entrega se realizó de forma tranquila no como en años anteriores “la entrega de los puestos de trabajo se realizaron de forma tranquila y ordenada, se acordó con todos los presidente de las asociaciones justamente para que no haya ningún tipo de problemas, todo corrió normal, no fue como en las otras etapas que hubo muchos conflictos y peleas, lo único que molestó fueron las mentiras del concejal Prieto que por lo visto es una mala persona y tiene odio en su corazón, en todo momento esperaba que ocurra alguna desgracia, pero eso no ocurrió por lo que enseguida se retiró de aquí”, culminó Max Giménez.