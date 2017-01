Miles de personas acuden semanalmente a Identificaciones de CDE para tramitar documentos desde inicio de enero LOCALES

El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, sede Ciudad del Este, registra diariamente la asistencia de más de 1.000 personas que buscan gestionar o retirar documentos de identidad. Este mes se considera temporada alta, atendiendo que muchas personas están de vacaciones y aprovechan para realizar gestiones. Los pedidos de documentos, como “cedulación”, son para menores de edad que se encuentran en edad escolar, además acuden centenares de personas que solicitan certificados de antecedentes policiales.

Funcionarios del De-partamento de Identifica-ciones, explicaron que desde inicios de diciembre pasado ingresaron a la que denominan “temporada alta” y que diariamente acuden unas 1.000 personas que buscan gestionar distintos documentos. Comentaron que en la mayor parte del año el número de personas que acuden a diario no supera las 300, por lo que en esta época el movimiento se triplica.

Explicaron que la mayor parte de las personas que acuden a gestionar documentos son padres de familia que aprovechan las vacaciones escolares para gestionar los documentos de sus hijos, ya que actualmente el Ministerio de Educación exige que los alumnos estén documentados para poder ingresarlos a sus sistema.

Según los números, diariamente son solicitadas entre 250 y 300 cédulas de identidad, de las cuales unas 100 son para personas que las solicitan por primera vez. Además ingresan pedidos de pasaportes, así como antecedentes policiales, que son expedidos en unos 20 minutos después de pagar.

En la víspera, varias personas se vieron obligadas a regresar a sus casas debido a que ya no consiguieron número para solicitar la cédula de identidad, pues solo hasta 200 personas son atendidas diariamente para este trámite, atendiendo que la oficina se abre de 07:00 a 15:00 en horario continuado. También se escuchó quejas por el costo de certificado de antecedentes policiales, que actualmente cuesta G.17.500, aunque para realizar éste trámite no se requiere sacar número, pero sí formar una larga fila. Muchas personas que viven en el extranjero también aprovechan esta época para volver al país y renovar sus documentos. En la oficina regional de Identificaciones cuentan actualmente con seis box de atención, de la cual una es destinada exclusivamente a la expedición de antecedentes policiales.

REQUISITOS

Para solicitar cédula de identidad por primera vez es necesario presentar certificado de nacimiento, copia del acta en el Registro Civil y copia de la cédula de los padres. Para la renovación solo hay que presentar el documento vencido y denuncia de extravío, en caso de perder o ser robado. Para los que desean solicitar pasaporte se exigen los mismos documentos, además de certificado de cumplimiento tributario para que los que tengan RUC, teniendo en cuenta que los que adeudan al fisco no pueden abandonar el país. Para el certificado de antecedentes policiales se necesita solamente una fotocopia de cédula.