Ministerio de Salud emite alerta por fiebre amarilla LOCALES

El Ministerio de Salud emitió ayer una alerta por la posible propagación de fiebre amarilla y difteria a raíz de casos registrados en países de la zona. La fiebre amarilla no se registra en Paraguay desde 2008, pero recientemente hubo casos notificados en Brasil, Colombia y Perú, informó un boletín del Ministerio de Salud. Esto, sumado a los viajes de temporada, pone en riesgo la propagación del mal en Paraguay.

La fiebre amarilla se transmite a través de la picadura del mosquito. Sus síntomas son: fiebre, escalofríos, cefalalgia (dolor de cabeza), dorsalgia (dolor de espaldas), mialgias generalizadas, postración, náuseas y vómitos.

Brasil confirmó cinco casos humanos de fiebre amarilla selvática y Colombia 12, seis de los cuales fallecieron. Perú notificó 82 casos de fiebre amarilla selvática, superando al número de casos notificados en los 9 años anteriores, Igualmente, las defunciones notificadas en el año 2016 (26) superan las notificadas en los 5 años anteriores, indicó el Ministerio de Salud.

TAMBIÉN POR DIFTERIA

En Paraguay no se registran brotes de difteria desde el año 2003, informó el MSP. En 2016, tres países de la región notificaron brotes de la enfermedad: Haití, República Domini-cana y Venezuela, es por ello que se advierte sobre las personas que llegarían desde esos países como turistas.

Haití notifico 76 casos probables, incluidas 16 defunciones. En República Dominicana, dos menores de tres años residentes en Santo Domingo presentaron síntomas de difteria, uno de los cuales falleció. En Venezuela, desde setiembre hasta noviembre se notificaron casos sospechosos o probables de difteria. De 183 muestras procesadas, 20 resultaron positivas (aislamiento de C. diftheriae) y cinco fallecieron. En Paraguay se presentó un brote entre el año 2002 y 2003, con un total de 50 casos y una letalidad del 18% en los departamentos Central, Presidente Hayes, Caaguazú y San Pedro. A finales de 2004 se presentaron cuatro casos en el departamento Central y Asunción. Entre 2005 y 2010 no se confirmaron casos y los últimos se presentaron en el 2011 en capital con dos intrafamiliares.

La difteria es una enfermedad bacteriana que se contagia de persona a persona a través de las secreciones respiratorias. Sus síntomas son fiebre e inflamación de las amígdalas, faringe y nariz.