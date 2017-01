Moradores destacan compromiso de la municipalidad con los barrios de CDE LOCALES

La intendente de Ciudad del Este realizó un recorrido por diferentes barrios de la ciudad verificando las obras viales que viene encarando la municipalidad y otras obras gestionadas ante la gobernación del Alto Paraná, como la construcción de puentes, canalizaciones, pavimento tipo rígido entro otras trabajo de infraestructura que mejorará la conectividad de los principales corredores viales facilitando el traslado de las personas. Los vecinos del lugar se mostraron contentos y felices por el inicio de las obras agradeciendo el acompañamiento de siempre de la intendente.

La misma realizó un recorrido por los barrios San Rafael donde verificó las obras de canalización y entubamiento y posterior pavimentación rígida en el lugar, en el barrio San Antonio verificó las obras de empedrado y la construcción de aulas en la escuela Mango Guy, asimismo en el Remansito la misma constató el avance de las obras de pavimento rígido y la reconstrucción del puente.

De esta manera las diferentes obras que realiza la municipalidad viene repercutiendo directamente en el mejoramiento del tráfico del centro de la ciudad y en los barrios, teniendo caminos de todo tiempo, además revalorizando las propiedades de los vecinos y reinvirtiendo de esta manera los impuestos pagados por todos los contribuyentes en beneficios de la ciudadanía sin distinción alguna.

Los vecinos del lugar se mostraron muy contentos y agradecidos por el constante apoyo de la intendenta Sandra Zacarías. La señora Margarita Parra presidente de la comisión del barrio Remansito expresó que , “En este barrio vas a encontrar a tu familia, a tus hermanos, padres y abuelos, esta es tu gente que siempre te apoyará, la gente siempre te va a seguir apoyando porque cumplís con lo que prometes, no decaigas nunca Sandra, nosotros estamos a tu lado siempre. Antes entraba todo el raudal a nuestras casas, desastre era, ahora gracias a la confianza que tenemos en Sandra y el trabajo conjunto que realiza con el gobernador tenemos ya un resultado a nuestro pedido, era muy feo y mediante la intendenta y el gobernador ahora tenemos una calle en buena condición, vamos a estar con ellos en las buenas y en las malas junto con los vecinos”.

Asimismo agregó que cuando la intendenta promete cumple, “Ella promete y cumple, nos dijo que iba a hacer esta obra y en 8 meses ya está siendo realizado nuestra obra, a ella se le quiere porque cumple sus promesas con la gente, la gente ve cómo le ayuda a la gente, a los abuelitos de la tercera edad, ve la necesidad de la gente y en base a ello trabaja, para solucionar esos problemas, confiamos plenamente en ella. Solo un ciego no podrá ver las mejoras que realiza por la ciudad, aquí en remansito casi tenemos todo asfalto y empedrado, esta mujer va a llegar a la presidencia de la república porque hace y cumple con su palabra, ella nunca miente, mucha gente siempre vino a hablar a prometer y nunca cumplió”, culminó la señora muy agradecida por las distintas obras realizadas en su barrio.

A su vez la intendenta Sandra Zacarías manifestó que “Cuando hablamos con la verdad y que la gente confíe en la palabra de uno nace que nosotros podamos llegar a realizar estas obras por eso siempre le agradezco a Dios porque él me permite demostrar a la gente que confío y me dio la oportunidad de administrar la ciudad para que pueda realizar estas obras, sabemos que hay mucha gente que habla y miente con la intención de destruir, porque quiere llegar al poder para sentarse, esa gente no entiende que la política es servir al otro”.

Al mismo tiempo agregó que las autoridades deben recorrer los barrios y trabajar en base a la necesidad de las personas y sus zonas, “Siempre digo que tenemos que ir y recorrer los barrios, conversar con la gente y ver cuáles son las necesidades para poder con ello programar lo que vamos a ir haciendo, no podemos solucionar todos los problemas de una vez, tenemos que ver la prioridad, en las redes sociales pueden decir muchas cosas, pueden mentir, pero no pueden mostrar lo que han hecho por la comunidad, y ante esa orfandad sólo pueden agredir verbalmente e insultar, y seguramente unos pocos seguirán con eso, a esto responderemos con trabajo, porque hay muchos niños y mucha gente de la tercera edad que necesitan de nuestro trabajo”.

En otro momento la intendenta agradeció al gobernador del Alto Paraná por el trabajo conjunto que vienen realizando las instituciones, “Hoy estoy más contento que nunca porque vemos que esta calle que se está realizando servirá de mucha utilidad para todas las personas del barrio, como no voy a estar feliz con la oportunidad que Dios me da de realizar estas cosas, en este caso quiero agradecer al gobernador Lucho Zacarías, porque nobleza obliga, somos 42 barrios y 82 asentamientos urbanos con varias necesidades y el gobernador cumple con nosotros.

Al finalizar Sandra Zacarías afirmó que a la política de la maldad y las mentiras combatirán con obras, “ Por supuesto que vemos hoy día que mucha gente que quiere llegar al poder, el cargo es para servir a la gente, lastimosamente la política de la maldad y la mentira a la que vamos a combatir con obras, no nos caracterizamos por hablar mucho, y de acuerdo a la necesidad y el apoyo de los contribuyentes seguiremos realizando las obras”, culminó la intendenta de Ciudad del Este.