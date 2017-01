Moriz señala que el FIL continúa firme y que apoyo de Portillo a Efraín no hace diferencia POLITICA

La dirigencia efraínista resalta que el supuesto anuncio del diputado Carlos Portillo de apoyar al llanismo no afecta en absolutamente nada el proyecto Efraín Alegre 2018, teniendo en cuenta que nunca siquiera trabajó en el equipo, ya que él “apoyaba” a Salyn Buzarquiz, siendo originario de ese equipo. Para Luis Moriz, resulta irrelevante el apoyo que Portillo pueda dar al llanismo y Blas Lanzoni, ninguneando de cierta manera el supuesto poderío electoral del cual el diputado se ufana en la región.

Luis Digno Moriz, coordinador departamental de Efraín Alegre y del FIL en el Alto Paraná, y también precandidato a Diputado por su equipo, resaltó que lo de Carlos Portillo solo fue un anuncio que nunca se concretó. “Y si sumaba algo no es tan poderoso como él cree y se autocalifica, ya que si era así tenían que haberle triplicado a Efraín en Alto Paraná y no fue así porque perdieron”, dijo.

Moriz resaltó que el caminar del proyecto de Efraín no depende de Portillo y nunca va a depender ya que tienen su equipo y su cúpula dirigencial que no depende de ningún anuncio para fortalecerse, solo depende del trabajo que viene realizando.

Según dijo que lo de Portillo nunca se concretó ya que la presentación debió ser el 18 de diciembre pasado y no paso, desconociese el motivo pero que nunca fue motivo para que se pare con la agenda del movimiento, del proyecto y mucho menos de la dirigencia.

“No creemos luego que cuente mucho su apoyo y menos después de su apoyo a HC en la Cámara de Diputados, que demostró que no tiene postura y que según dicen también tiene precio”, expresó. Moriz dijo que el proyecto está firme y el proyecto no va a dar plata para tener apoyo, no se va a dar dinero que no se tiene, por lo que aquí hay que trabajar y no solo buscar protagonismo.

Manifestó que lo que diga Portillo no es específicamente lo que piensa su dirigencia y las bases de su Movimiento Cambio Radical, donde aseguró que las bases le señalan que tiene que apoyar e Efraín y no así al sector del partido que está alquilado al Presidente, Horacio Cartes o al Partido Colorado, siendo que esto lo incineraría políticamente. Los efrainistas aseguran que Carlos Portillo últimamente va perdiendo fuerza en el Alto Paraná y más aun en la capital departamental por su falta de postura y de narcisismo compulsivo, metido a farandulero barato y no así al de político o de estadista. Hasta el momento no se pudo contactar con el diputado Carlos Portillo, quien ha alegado una serie de reuniones imposibilitando poder entrar en contacto con él para tener su versión del apoyo al Efrainismo. No obstante, es de público conocimiento el coqueteo de Portillo con los llanistas, pudiendo apoyar a Blas Lanzoni a la presidencia de la república.