Municipalidad rechaza denuncias malintencionadas de políticos

Ante la serie de irresponsables denuncias presentadas por algunas personas interesadas en crear inconvenientes a la ubicación de vendedores de la vía pública, la Municipalidad de Ciudad del Este, aclara que la entregas de casillas se realizan conforme a los documentos que avalan el derecho de cada una de las personas, al mismo tiempo se rechazan las denuncias malintencionadas de algunos políticos que intenta lucrar con este conflicto.

A través de un comunicado la institución municipal lamenta los ataques irresponsables de parte de un concejal municipal. “Lamentamos profundamente la serie de ataques irresponsables que recibimos de parte del concejal municipal Celso Miranda, quien fiel a su estilo chabacano, lanza supuestas denuncias sobre ventas de casillas de la denominada 4ª etapa, sin presentar en ningún momento prueba alguna. En caso de comprobarse alguna acción irregular en ese sentido, la comuna iniciará inmediatamente acciones legales correspondientes. Tal cosa hasta ahora no ha ocurrido, pues de más de 2.130 reubicaciones en la 4ª etapa, han aparecido no más de 5 personas a supuestamente denunciar hechos irregulares, sin presentar pruebas hasta el momento”.

El aviso además se refiere a temas puntuales como de la usurpadora de casillas María Rosalba Portillo y a Teofila Anzoategui, “Con relación a casos puntuales de denuncias realizadas, queremos aclarar algunas de ellas. Primeramente, el caso de la Señora María Rosalba Portillo, o María Goretti, como aparece en las redes sociales es una clara manipulación y un claro intento de extorsión. La misma recibió los puestos que en derecho corresponden y no contenta con eso usurpa otro perteneciente a una pionera del micro centro. No descartamos iniciar acciones legales o revocar el permiso de la misma en caso de persistir dicha situación. En relación al caso de la denuncia sobre supuesto pedido de dinero a la señora Teófila Anzoategui, con C.I. No. 2.693.606, podemos afirmar que la misma se ha presentado con documentaciones fraudulentas, por lo que los antecedentes están siendo remitidos a la dirección jurídica y se procederá en derecho”. En otra apartado el comunicado anuncia que el municipio dará seguimiento a todas las denuncias y que hará cumplir la ley y las ordenanzas municipales, “Daremos el seguimiento a todas las denuncias, pero no vamos a dejar de hacer cumplir la ley y de actuar conforme a las atribuciones de la institución, evitando todo tipo de injerencia nociva al proceso de dignificación de los trabajadores de la vía pública”.

“Lamentamos profundamente, que medios de comunicación incluso de alcance nacional presenten informaciones tan parciales y tan poco consistentes, tratando de empañar un trabajo que tiene como principal objetivo el reordenamiento de la ciudad y la reubicación definitivamente de los sacrificados y valerosos trabajadores de la vía púbica.

El comunicado culmina rechazando cualquier hecho de violencia que puedan y que se han producido a causa de personas que no tienen nada que ver con los trabajadores de la vía pública, “Rechazamos enérgicamente la participación en este proceso de trabajo de personas ajenas al mismo, habida cuenta que ya se han producido incluso hechos de violencia con destrucción de artefactos de propiedad municipal y agresión a funcionarios de la comuna, por parte de personas que nada tiene que ver con los trabajadores de la vía pública, claramente identificados con el accionar político del irresponsable concejal Celso Miranda”, culmina el comunicado oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este.