Nicanoristas dicen que ZI y HC ya no representan al partido POLITICA

El Nicanorismo en Alto Paraná viene trabajando arduamente para recomponer filas, y en la búsqueda de reagrupar y reincorporar a sus adherentes que están militando en los demás movimientos internos, donde resaltan una buena receptividad y reincorporación.

Resaltan que el trabajo se hace fácil por la disconformidad que existe actualmente en el seno del partido ante la falta de opciones y de personalismo salvaje donde los movimientos son más fuertes que el propio partido, dejando de lado lo que rezan los estatutos partidarios, donde actualmente el Partido Colorado dejó de ser un partido de “Hombres Libres” para ser con los Zacarías un equipo político que se convirtió en una asociación ilícita para delinquir, donde la tiranía y el autoritarismo es la constante.

Resaltan también que el Movimiento Honor Colorado no existe en el Alto Paraná, porque fue un Movimiento donde la transacción económica primó por sobre la convicción y el amor a la política de dirigentes mercenarios y rejuntados por la ambición al dinero a través del poder, y de ese movimiento no queda nada porque nunca tuvo mística ni mucho menor un ideal claro a no ser Horacio Cartes en el cielo y la dirigencia en la necesidad, por lo que no existe en el departamento, sostienen.

El pre candidato a la Gobernación del Alto Paraná, Néstor Gamarra, resaltó que están trabajando ya en las bases en las diferentes seccionales para ir armando y reagrupando al equipo de las bases para los diferentes comandos electorales en Ciudad del Este y en el Alto Paraná.

Anunció también que en el Alto Paraná, no es que se dice sino que se sabe que ni los ZI ni los HC representan lo intereses del Partido Colorado, por lo que la dirigencia debe de retomar la senda del coloradismo de ser realmente un Partido Político con ideales, con criterios y por sobre todo con un proyecto país que puede devolver a todos los paraguayos la posibilidad de vivir con todas las condiciones básicas para que pueda mejorar su nivel de vida.

Resaltó el trabajo que vienen haciendo con la dirigencia con el ex Presidente, el Dr. Nicanor Duarte Frutos, quien es considerado como uno de los mejores Presidentes del Paraguay, quien logró consolidar la democracia y el crecimiento económico del país.

Anunció que Duarte Frutos estará de gira por todo el departamento a partir de los primeros días de Febrero de este año donde estarán realizando varias reuniones con la dirigencia y con lo correligionarios ya con los comandos electorales del departamento ya para ir delineando la campaña electoral en si del proyecto Nicanor 2018.

Resaltó que la dirigencia ya hace tiempo se dio cuenta que en los movimientos ya no prima el coloradismo puro y si la sed salvaje de poder a través de someter al la dirigencia como esclavos o funcionarios y no como correligionarios libres de pensar y de opinar, “ahora el que piensa diferente dentro del partido ya es un enemigo y debe de ser destruido o desterrado por los “lideres”, haciendo que el partido ya no tenga figuras emergentes porque todos deben de solamente obedecer y no pensar.