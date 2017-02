Niños de escuelas públicas de Alto Paraná comenzarán clases sin poder tomar leche LOCALES

Los niños de escuelas públicas de Alto Paraná comenzarán las clases sin merienda escolar, a raíz de que la leche que fue distribuida en el último trimestre del año vence este 22 de febrero, un día antes del inicio de las actividades escolares. Varios directores de instituciones educativas de Ciudad Este distribuyen la leche a padres e incluso a vecinos para que no se pierda el lote. En años anteriores comenzaban las clases entregando merienda que pertenece a remanentes del año anterior, pero esta vez los niños se quedaron sin complemento nutricional ante la irresponsabilidad de autoridades y la empresa que provee el producto.

La leche distribuida para la merienda escolar a escuelas públicas de Alto Paraná, tiene fecha de vencimiento el 22 de febrero, correspondiente a la última entrega del año pasado. Varios directores de escuelas que aún cuentan en gran cantidad este complemento nutricional, comenzaron a distribuir a los niños de escasos recursos para llevar a la casa, incluso a los vecinos, a modo de no perder los productos próximos a vencer.

En años anteriores, se dejaba la remanente para el inicio de las actividades escolares del año siguiente, pero esta vez, los productos están próximos a vencer y ya no tendrán validez para el inicio de las actividades escolares, prevista a partir del 23 de febrero, pese a que existe amenaza de huela de parte de los docentes, quienes piden un aumento salarial del 15%.

Los directores sostienen que en vez de perder los productos, prefieren entregar a los niños, cuyos padres son de muy escasos recursos económicos.

Aseguran que en años anteriores, los cartones tenían vencimiento entre abril y mayo, por lo que podían dejar guardado hasta el inicio de las actividades académicas, esperando la distribución del presente año, pero esta vez, los productos están próximo a vencer.

Desde la entrega de libretas, en diciembre del año pasado, los niños acudían a las escuelas con los padres con sus botellas de plástico para llevar la leche a casa, pero en otros casos entregaban varios cartones a vecinos y padres de familias.

En cuanto al complemento nutricional sólido, ya no cuentan la mayoría de las escuelas. Los directores lamentan que la leche tenga vencimiento en febrero, pues alegan que existen muchos niños que vienen sin desayunar en horas de la mañana. Sin embargo, la merienda escolar recién se distribuye meses después del inicio de clases, situación que se solucionaba con lo que sobraba del producto entregado en año anterior.

La merienda es distribuida por la Gobernación de Alto Paraná, tanto la galletita y la leche.

El complemento sólido tuvo que ser cambiado a mitad de año, debido a que hubo muchos cuestionamientos por la presentación del producto.

Se exigió a la empresa licitada que mejore la galletita, puesto que los niños no podían comer porque era dura, según decían los denunciantes.