No hubo acuerdo sobre reajuste para docentes y sigue en pie huelga general LOCALES

En la capital del país se desarrolló ayer una reunión tripartita para analizar un reajuste salarial para los docentes, así como se ambas cámaras del Congreso Nacional, sin embargo, no llegaron a un acuerdo con los representantes del Poder Ejecutivo. Los educadores piden el salario básico profesional, pero al ser rechazado, informaron que la huelga sigue en en pie, a modo de presionar al Gobierno. Aseguran que no comenzarán las clases en febrero.

Tras la reunión de gremios docentes con el representantes del Gobierno, Miguel Marecos, del Sin-dicato Nacional de Direc-tores, dijo que supuestamente fue positiva la reunión en la que trataron el reajuste salarial, pero dijo que la posibilidad de una huelga sigue latente.

Gremios de docentes y los titulares de los ministerios de Educación y de Hacienda se reunieron en la mañana de ayer en una mesa tripartita para tratar el tema reajuste salarial.

Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) señaló que se trató de “una reunión bastante positiva” aunque no se dio aún ningún acuerdo, y se mostró optimista al decir que en dos o tres reuniones más podrían limarse asperezas.

No obstante, dijo que la posibilidad de una huelga general queda latente hasta tanto no se dé un acuerdo. De concretarse la medida de fuerza, unos 1.500.000 alumnos a nivel país quedarán sin iniciar las actividades del año lectivo 2017, que está previsto comiencen el 23 de febrero.

Marecos sostuvo que el Ministerio de Hacienda se mantiene en un reajuste del 7,7% desde el mes de marzo, mientras que los gremialistas también siguen en su postura de conseguir un aumento del 12 y 15% desde el mes de julio. En este punto, dijo que Hacienda asegura que de darse el aumento que sugieren, éste será mayor al que los gremios reivindican. Por este motivo, informó que en las próximas reuniones conformarán una mesa técnica para comprobar la versión de la institución. Señaló que durante el encuentro también se trató el tema blindaje, que tiene que ver con la refinanciación de deudas por el Banco Nacional de Fomento (BNF) de unos 10.000 docentes a nivel país. En otro momento, dijo que algunos representantes gremiales responden a una línea política. “No hay que mezclar lo político, si eso dejamos de lado vamos a tener éxito”, consideró. Finalmente informó que será el Ministerio de Hacienda el que convoque a una nueva reunión, y que en paralelo, los profesores convocarán a un encuentro con representantes del Ministerio del Trabajo.