"No se puede permitir que se repita Marzo Paraguayo"

La fuerza del orden público (policías y militares) no permitirán que ocurra un nuevo Marzo Paraguayo, por lo que los uniformados estarán aprestos para prevenir cualquier desborde durante el próximo martes, cuando se pedirá una sesión para tratar el proyecto de enmienda constitucional.

Diógenes Martínez, ministro de Defensa Nacional, manifestó que están ajustando todos los detalles para el martes 21de febrero, cuando se presentará a la Comisión Permanente un pedido de convocatoria a sesión para tratar el proyecto de enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección.

En charla con medios periodísticos, refirió que no existe un acuartelamiento, como quieren hacer creer ciertos sectores a la ciudadanía. Explicó que los militares estarán “en apresto” para verificar la periferia de la ciudad durante esa jornada y que actuarán de manera preventiva.

“Tenemos números; suficientes modos para resguardar eso. No se puede permitir que se repita un marzo paraguayo”, dijo la autoridad. Sobre el punto señaló que al juzgar por las declaraciones de los dirigentes de algunos sectores, se habla de que “correrá sangre” y que se tomará por asalto el Palacio de López.

Martínez indicó que para garantizar la seguridad, estará en conversación con el ministro del Interior, para planificar los trabajos con la Policía Nacional. Adelantó que durante el día habrá carros hidrantes y otras medidas de control. Así también, anunció que se realizará un cordón de uniformados para que no se cometa algún atropello a las instituciones del Estado. “Si ellos (manifestantes) no chocan, no habrá violencia. Vamos a garantizar para que no haya roces”, dijo.