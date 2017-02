Oficialistas, llanistas, luguistas y oviedistas tienen 27 votos asegurados POLITICA

El senador del Unace, José Manuel Bóbeda, aseveró que existen 27 votos asegurados de los 23 que se necesitan para la aprobación de un nuevo proyecto de enmienda para introducir la reelección presidencial.

El senador José Manuel Bóbeda (Unace) aseguró que un nuevo proyecto de enmienda será presentado en el Congreso Nacional, no así el anterior documento que fue rechazado por los propios parlamentarios que lo presentaron. En conversación con la 730 AM, dijo que su equipo está preparando el campo para presentar el pedido de enmienda y que varios legisladores ya rubricaron sus firmas en el escrito consensuado.

El político reveló que son varios los parlamentarios que expresaron su completo apoyo. “27 (congresistas) ya somos en total ahora, no es para que se pongan nerviosos a los que nos tratan de tenebrosos y desalmados”, lanzó. Durante la entrevista radial negó que corra dinero para aceptar el rekutu presidencial.

Así también, Bóbeda dijo que el titular del Congreso, Robert Acevedo, no puede tomarse atribuciones al rechazar la propuesta, tal como adelantó que lo hará. “Sea absurdo, negativo e incoherente el proyecto, tiene que dar entrada y poner a consideración del pleno, que es el que decide. Él es uno de los 45 senadores. Él es tirano y dictador si piensa así”, acotó. Hoy martes será presentado un pedido de convocatoria a una sesión para el tratamiento de la enmienda en el Senado.