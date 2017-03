Opositores colorados ven con dudas proyecto de unidad del concejal Núñez POLITICA

Dirigentes colorados que no responden al oficialismo cartista a nivel Alto Paraná, habían afirmado que la conducta del concejal Juan Ángel Núñez en la Junta Municipal de Ciudad del Este, lo califica como oficialista, y no precisamente de la oposición, por lo que tienen dudas sobre la real intención en torno a la formación de un grupo político con fines electorales.

Núñez, con el objetivo de alcanzar un espacio en la Cámara de Diputado, viene realizando actividades políticas, en varios municipios del Alto Paraná, bajo el slogan de “Unidos Podemos”. Señalan que su iniciativa más bien apunta a dividir antes que unir al grupo no oficialista.

Si bien sus operadores políticos refieren que se desea integrar un conglomerado de oposición para pugnar por cargos electivos en las internas del Partido Colorado, los actos oficialistas y proteccionistas de Juan Ángel, no acompañan sus dichos y proyectos.

Incluso, el propio Núñez busca ser líder del nicanorismo regional, pero dentro de la estructura existe fuerte rechazo hacia su figura, por su desempeño en el legislativo municipal en estos 4 periodos en que se desempeña como edil.