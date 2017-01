Organizan Conversatorio acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública LOCALES

El evento es organizado en el marco del proyecto “A Quienes Elegimos” y se realizará el viernes 29 de abril desde las 18:00 en el Aula Magna de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. En el conversatorio se presentará la información mínima que los municipios deben brindar a la ciudadanía además de los mecanismos correspondientes para que cualquier ciudadano pueda solicitar y recibir los datos. El exponente será Raúl Quiñonez, coordinador de programas de la ONG capitalina Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), la mencionada organización se enfoca en fortalecer la capacidad de instituciones claves del gobierno e incrementar la transparencia.

El acceso al conversatorio es libre y gratuito. Las organizadoras del evento afirman que la única forma de tener una administración transparente es a través del constante control y fiscalización de parte de la ciudadanía por lo que instan a aprovechar esta oportunidad de conocer más acerca de las implicancias de la ley de transparencia en la municipalidad.

La Ley 5.282/14 de Acceso a la Información Pública entró en vigencia desde septiembre del año pasado y garantiza el derecho de todo ciudadano a acceder, sin discriminación alguna, a cualquier tipo de información pública. La implementación de esta ley promueve transparencia y rendición de cuentas a través de un mayor control de la ciudadanía en general.

Esta ley reglamenta en el artículo 9° la información mínima requerida que las instituciones públicas deben mantener actualizada y a disposición del público en forma constante. Actualmente la municipalidad de Ciudad del Este incumple con la obligación de contar con estas informaciones en su página web pese a la promesa hecha por medio del director de prensa de la comuna tiempo atrás.

¿Qué es A Quienes Elegimos?

Es un proyecto dirigido por reAcción en alianza con la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y financiado por el National Endowment for Democracy (NED) en el 2015 en Alto Paraná con el objetivo general de transparentar el proceso electoral democrático y monitorear las acciones de las autoridades municipales electas a través de la participación decisiva de la sociedad civil en Paraguay.

El año pasado el proyecto aplicó cuestionarios a los candidatos y las candidatas a la intendencia y primera concejalía de Presidente Franco, Hernandarias, Ciudad del Este, Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque. También organizó un Debate de Candidatos a la Intendencia esteña sin embargo la actual intendenta de la capital departamental no participó en ninguna de las actividades.

El proyecto ha intentando realizar el monitoreo de las acciones del ejecutivo de la municipalidad en 5 de las áreas más vulnerables de la sociedad: Educación, Discapacidad, Ciudad, Gobierno Abierto, Niñez y Adolescencia en conjunto con otras Organizaciones de la Sociedad Civil locales como Asociación de Impedidos Físicos del Alto Paraná (AIFAP) y la Fundación Dequení sin embargo no encontraron apertura de parte de la intendente Sandra Zacarías de McLeod que ni siquiera respondió a sus notas.