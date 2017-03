Padres reclaman falta de kits escolares en varias instituciones de Alto Paraná LOCALES

Padres de familias de varias escuelas públicas de Ciudad del Este reclaman la falta Kits escolares y que no reciben respuesta de parte de los directores. En la mañana de ayer, un grupo de padres se acercó hasta el Centro Regional de Ciudad del Este para reclamar la falta de los útiles escolares, pues solo en el sexto grado quedaron 38 niños sin los materiales.

Este año se tuvo problemas en varias escuelas en cuanto a la entrega de los útiles escolares, pues muchos niños quedaron sin los materiales, debido a que no llegaron la totalidad y en otros casos llama la atención la forma en que se informa sobre la falta de los materiales.

En el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, solo en el sexto grado no alcanzó los útiles escolares a 38 alumnos e igual cantidad en el quinto grado, según denunciaron los padres de familias que llegaron ayer hasta la institución para reclamar la falta de los materiales.

Uno de los padres, quien prefiere no identificarse, dijo que primeramente reclamaron a las profesoras, quienes culparon al secretario general, pues aseguran que éste no había cargado en el sistema los nombres de sus alumnos. Señaló que la profesora del sexto grado aseguró a todos los padres que en ocho días estarían llegando los que faltan, que el Ministerio de Educación estaría enviando. Sin embargo, ante los reclamos de los padres, unas horas después aparecieron “milagrosamente” los útiles escolares que faltaban y fueron entregados a los que no recibieron.

El problema de la entrega de los kits escolares no solo en el Crece se registra, sino en varias de las escuelas de Ciudad del Este y en los distritos aledaños, pues el MEC envía los materiales por la lista del año pasado y muchas escuelas tienen más alumnos que el 2016, por lo que a muchos ya no le alcanza. En la Escuela Forjadores de la Patria del barrio Carolina, Km 7 de Ciudad del Este también se quedaron varios alumnos sin kits escolares, pero el director de esta institución asegura que ya realizó pedidos a la coordinación departamental de Educación para que envíen los materiales que faltan.

FALTA DE MERIENDA

La preocupación de los directores de las escuelas es la falta de la merienda escolar, pues la leche que distribuyó la Gobernación en noviembre del año pasado ya vencieron el 21,22, 23 y 24 de febrero pasado, por lo que se vieron obligados a entregar a los padres antes del vencimiento. En tanto, aún no hay información sobre una nueva distribución de los complementos, como la galletita y la leche.