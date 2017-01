Palacios resalta descontento y dirigencia de HC le reclama falta de apoyo POLITICA

El exjefe regional de la Ande y actual precandidato a la Gobernación del Alto Paraná. Ing. Cesar Palacios, resaltó que trabaja ya con más libertad luego de “dejar” el cargo de Jefe Regional, para abocarse a su candidatura, resaltando que los trabajo se intensifican y a cada reunión el descontento de la dirigencia se hace más perceptible en los reclamos.

Destacó que la dirigencia, tanto sea del gobierno nacional como departamental, tiene el rechazo de la mayor parte de los sectores del departamento por la falta de políticas públicas y de proyectos sustentables en pro de la gente carenciada. Expresó que está en el proceso de conversar con la dirigencia y porqué no, en organizar su propio movimiento con miras a las elecciones internas previstas para los últimos meses de este año, ya que no hay actualmente opciones nuevas, válidas y sanas dentro del partido, dijo que hay resistencia de la dirigencia colorada en apoyar a las autoridades locales y nacionales. Refirió que la mayoría pide el cambio de figuras en los cargos electivos. “La gente con quienes conversamos y nos reunimos dice que está decepcionada del desempeño de nuestros gobernantes, diputados y del gobierno en general. La microeconomía está bastante golpeada, no hay circulante de dinero y tampoco fuentes de trabajo, ese es el reclamo generalizado en el departamento”.

Comentó que ya inició las conversaciones con los principales dirigentes de las seccionales de CDE, para la conformación del equipo y de los comando electorales para empezar a hacer la agenda política, pero que la mayoría está expectante a lo que ocurrirá con la reelección, hecho que cambiará totalmente el panorama político, opinó.

Manifestó su deseo que en caso que se valide la reelección, le gustaría enfrentarse a Justo Zacarías, dado que ya recibió ofrecimientos de dirigentes de varios equipos de la disidencia, como del movimiento del expresidente Nicanor Duarte Frutos y del senador Mario Abdo Benítez, pero que aun hay que definir esas propuestas.

Refirió que actualmente ya no milita en el Movimiento Honor Colorado, pero que el cartismo insiste con su regreso al movimiento, a través del senador Nelson Aguinagalde, pero que su objetivo es lograr un consenso entre todos los candidatos de la disidencia y presentarse como candidato único para competir con el oficialismo y eso solo se puede hacer con un movimiento independiente sin vínculos con ninguno de los grandes movimientos nacionales, siendo la única forma de aglutinar.

“ECHADO” DEL EQUIPO

La dirigencia de Honor Colorado por su parte ya indica que el Ing. Casar Palacios fue “sacado” del cargo por estar ya trabajando contra el oficialismo de HC, manteniendo reuniones con Nicanor Duarte Frutos, inclusive con Mario Abdo Benítez, yendo totalmente de contramano al movimiento y al equipo departamental, y por ello recibió un “akapeté” y fue destituido de su cargo, ya que también aseguran que estaba en conversaciones con el ex Gobernador imputado por lesión de confianza, Nelson Aguinagalde para un proyecto departamental, en el cual Aguinagalde sería candidato a Diputado y Palacios a la Gobernación, proyecto que también es totalmente desaprobado por la dirigencia y la conducción de Honor Colorado.