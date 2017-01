Para Aguinagalde, mandato partidario y pedido sobre reelección no puede desoírse POLITICA

El Senador Colorado, Nelson Darío Aguinagalde, se refirió a las labores que vienen siendo desarrolladas en el marco de impulsar la reelección presidencial en base a una enmienda de la Constitución Nacional paraguaya, pese a la pausa legislativa. El mismo indicó que el mandato partidario es claro respecto al rekutú, y sumado a la voz del pueblo y el “firmatón”, el Congreso no puede dejar de pronunciarse sobre el tema.

Manifestó que se dialoga de manera permanente con algunos senadores que aún no definieron totalmente postura en torno a impulsar la modificación constitucional, pero que es una cuestión indiscutible para los legisladores de la ANR. “Existe un mandato partidario y una postura de unos 350 mil afiliados que piden la reelección presidencial, que no debemos desoír. Si bien no es vinculante (las firmas), es una postura más a favor, y desobedecerla merecerá algún tipo de sanción”, añadió.

Comentó que el ambiente es propicio para el objetivo y que el Poder Legislativo tendrá la “última palabra” sobre el controvertido tema. “En el Senado se tendrá el finiquito de este tema, y en adelante articular las acciones requeridas para la adecuación constitucional. Existe el tiempo necesario para que se tenga sin dificultades la enmienda”, enfatizó.

Dijo que en el departamento del Alto Paraná, se tuvo buena repercusión de la propuesta, tanto de los convencionales de la Asociación Nacional Republicana, como de los afiliados. “En las conversaciones con los dirigentes y el común de la gente, existe aceptación de la propuesta, así como de las acciones del Gobierno Nacional. Se tienen grandes y muchas obras de progreso”, finalizó.