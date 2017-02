Para Marito, es “imposible” revisar rechazo a enmienda POLITICA

El senador Mario Abdo Benítez afirma que el rechazo de la enmienda constitucional por la Cámara de Senadores en agosto del año pasado no puede ser revisado por decisión de una mayoría de senadores tal como sostiene el oficialismo colorado. Advierte que forzar una situación crearía un caos jurídico.

Anular la decisión de la Cámara de Senadores que en agosto de 2016 rechazó un proyecto de enmienda constitucional es inviable, aseguró ayer el senador Mario Abdo Benítez, líder de la disidencia colorada, al termino de la reunión de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Abdo aseguró que la intención del oficialismo colorado de dejar sin efecto una decisión de la Cámara recurriendo a una mayoría no tiene sustento y sería destruir la institucionalidad. Remarcó que una decisión de ese tipo no tiene ningún amparo legal y sería un atropello jurídico.

Explicó que el rechazo de la enmienda constitucional no solo fue aprobado por el plenario, sino que además el acta de la sesión en la que se tomó esa decisión fue ratificada sin objeciones del oficialismo. “Todos los plazos para objetar el acta de la sesión donde se aprobó el rechazo ya fenecieron, la decisión ya no se puede cambiar”, insistió.

El legislador advirtió que si el oficialismo colorado intenta forzar la situación apoyado en una eventual mayoría en el plenario de la Cámara de Senadores abriría las puertas a un caos jurídico. “Estamos ante una situación muy delicada. Se puede sentar un precedente nefasto que generaría un caos jurídico porque todas las decisiones podrían revisarse por mayorías coyunturales”, indicó.