Paulatinamente definen grupos para la tercera división DEPORTES

El Campeonato Nacional B, uno de los torneos más apasionantes a nivel tierra adentro se aproxima. El certamen de la tercera división, organizado por la UFI se comenzará a jugar desde el mes de abril. Finalmente, solo tres participantes estarán jugando por la zona Este del país, ya que Paranaense y Sol del Este no pugnarán.

El Campeonato Nacional B tiene fecha de inicio. El certamen comenzará a jugarse desde el mes de abril. Ya algunos equipos comenzaron a movilizarse con relación a la competición. Algunos vienen trabajando en lo fisico, otros en la observación de valores que podrán formar parte de las diferentes plantillas. Por de pronto se conoce que serán 13 los equipos que estarán compitiendo, al menos es extra oficial, ya que Ybicui podría también inscribirse y formar parte de la competencia. Es por eso que todavía el número de participaciones no es definitivo, pero no pasaría de 14 equipos. Mientras tanto, los equipos se dividieron en grupos equitativos. La Serie A quedó de la siguiente manera: R.I 3 Corrales (vice campeón 2016), Choré Central (Choré), Minga Guazú (Liga Minguera), 2 de Mayo (Pedro Juan Caballero), CEFFCA (Saltos del Guairá), Concep-cionera (Concepción). Serie B: Cerro Porteño PF (Presidente Franco), Athletic (Encarnación), JDK (San José de los Arroyos), Carapegueña (Carapeguá), 13 de Junio (Caacupé), Pettirossi (Encarnación), Gobernador Rivera (San Juan Nepomuceno).

EXTRA OFICIAL

La Unión del Fútbol del Interior aún no se pronunció al respecto, sin embargo el torneo tiene fecha de inicio y será el 16 de abril. Se maneja la información que la competición podría inaugurarse en la ciudad de San Juan Nepomuceno, con la localía de Gobernador Rivera; pero también existe un pedido expreso de la directiva de Corrales, equipo último vice campeón de la competencia. Es por ello que mientras no se pronuncie la UFI no se puede dar por oficializado la inauguración en casa de Gobernador Rivera.

CON PRESENCIA

DE LA FLECHA

Arístides Rojas, entrenador de R.I 3 Corrales estará presente en los entrenamientos desde la fecha. El equipo corralense se prepara para servir de sparring para el 3 de Febrero, ya que jugarán un amistoso en la mañana del sábado.

Rojas nuevamente aportará toda su experiencia a la plantilla del barrio Santa Ana, a modo de llegar a la Intermedia.