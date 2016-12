Perla a Bacchetta: “Mi conciencia no se vende” NACIONALES

A través de la red social Facebook, la diputada oficialista Perla de Vázquez justificó su llegada tardía a la sesión de la Cámara Baja en la que eligió al presidente de la Comisión Permanente. El retraso de la parlamentaria hizo posible que la titularidad del grupo recaiga sobre el disidente colorado, Ariel Oviedo.

El miércoles senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso se reunieron para definir los integrantes de la Mesa Directiva. El oficialismo ya tenía asegurado los votos, pero la llegada tardía de la diputada Perla de Vázquez fue aprovechada por la disidencia y oposición para imponerse. A esto se sumó un tuit del senador Enrique Bacchetta, quien dio a entender que la legisladora pactó para no presentarse a hora. “Ariel Oviedo hoy es presidente de la comisión permanente, gracias a la San Pedrana que cumplió con su Palabra”, escribió el político en su cuenta @EnriBacchetta.

La diputada salió al paso de esta declaración y utilizando su red en Facebook se pronunció al respecto. “Esta afirmación hecha por Bacchetta demuestra que es un pescador en río revuelto y que, como siempre, se aprovecha de las circunstancias; además claramente se puede ver lo poco hombre que es pues sabe él muy bien que no prometí absolutamente nada a nadie”, escribió.

De Vázquez argumentó que llegó tarde por un problema automovilístico (llantó) y que cuando logró ingresar al recinto parlamentario ya le comunicaron que la votación terminó. Al tiempo de lamentar lo sucedido, afirmó que nunca vendió su voto.

“Estas afirmaciones del Senador Bacchetta demuestran categóricamente su personalidad debido a que, repito no prometí nada a nadie y no se ajusta a la realidad y LE DIGO A BACCHETTA QUE MI CONCIENCIA NO SE VENDE”, posteó.