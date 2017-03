Piden a conductores que denuncien a los agentes que exigen coimas LOCALES

El jefe regional de la Patrulla Caminera por Alto Paraná y Canindeyú, Eustacio González, instó a todos los ciudadanos que son víctimas de pedidos de coimas en las rutas a que realicen denuncias formales. “Hay que sacar de las rutas a quienes hacen eso”, manifestó. “Necesitamos que se hagan denuncias formales en el momento y en el lugar para identificar al personal responsable”, declaró González, jefe regional de la Patrulla Caminera por Alto Paraná y Canindeyú respecto a algunos reclamos por pedidos de coimas en ambos departamentos, principalmente de ciudadanos extranjeros.

Respecto a los controles a los foráneos, manifestó que la Caminera puede realizar el alcotest a los ciudadanos visitantes en caso de que parezcan estar en estado etílico. Por otra parte, indicó que desde hace cinco meses está en el cargo y hasta el momento no recibió ni una sola denuncia por coima, por lo que reiteró que es necesario que los ciudadanos realicen sus reclamos de manera formal.

“En el lugar del control debe haber un encargado de grupo y el ciudadano tiene que exigirle que se presente el fiscal que siempre está pendiente a los procedimientos. Incluso se puede llamar al 911 e inmediatamente me llamarán para intervenir. Hay que sacar de las rutas a los que piden coimas”, dijo el Jefe regional de la Caminera. “Solo con ayuda del usuario vamos a poder detenerlos. No hay que tener miedo, se tiene que corregir lo que está mal y sin ayuda de los usuarios es difícil”, expresó el Insp. González.