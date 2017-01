Piden a conductores respetar reglas de tránsito para no ser sancionados LOCALES

La municipalidad de Ciudad del Este a través de la dirección de tránsito solicita a los conductores respetar las leyes y ordenanzas municipales para no ser sancionados o multados. La intención de este operativo no es recaudar por las infracciones cometidas, sino ordenar y mantener un tránsito fluido y seguro en la ciudad especialmente en la zona del micro centro.

El director de Tránsito y Seguridad Silverio Méndez manifestó que es muy difícil mantener un tránsito fluido en la zona del micro centro porque la gente no colabora, “el trabajo que me ha encomendado la intendenta se hace un poco difícil debido a la falta de colaboración de las personas que se reniegan a cumplir con las ordenanzas municipales y las leyes de tránsito, no obstante nosotros seguiremos en busca de cumplir y de mantener un tránsito fluido en esta zona”.

“En diciembre realizamos un trabajo de concienciación a las personas sobre las infracciones que estaban cometiendo, luego del trabajo de concienciación ahora ya estamos aplicando las multas correspondientes y colocando el cepo a los vehículos mal estacionados, pero el objetivo no es recaudar, sino mantener el transito fluido”.

Para culminar el director de tránsito de la municipalidad Silverio Méndez informó que la infracción más cometida por los conductores es el estacionamiento en doble fila seguida por el estacionamiento en lugares prohibidos.