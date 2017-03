Plenaria del “cartismo” no tiene aval de cúpula de Honor Colorado POLITICA

Un sector de dirigentes del movimiento Honor Colorado que activan en el departamento del Alto Paraná, anunciaron la realización de una plenaria este sábado 11 de marzo en Ciudad del Este, sin embargo la actividad no tendría el aval de la alta dirigencia cartista.

En el Alto Paraná operan dos sectores dentro de un mismo movimiento, una liderada por Javier Zacarías Irún, y otra por el Diputado Ramón Romero, siendo este último el responsable de la convocatoria a plenaria. La reunión es de uno de los grupos operantes colorados, y no de todo el movimiento, según aclararon. La reunión aglutinará a uno de los sectores, por lo que la plenaria será de adherentes del grupo político colorado del diputado minguero. Teniendo en cuenta la disposición de aguardar la definición de la reelección presidencial, el otro sector no cumple con actividades electorales, manteniéndose en la línea oficialista a nivel país.

La cúpula de HC no respalda a ningún grupo, hasta el momento, ya que no se definieron posturas sobre nombres, a la espera del cierre de la enmienda de la Constitución Nacional.