Por trata de personas condenan a 6 años de cárcel a polémico abogado y ordenan su captura DESTAQUE

El polémico abogado Crispín Villalba finalmente fue condenado a seis años prisión al ser hallado culpable en el marco de un proceso que respondía por trata de personas. El letrado, que financió el viaje de dos hermanas que fueron explotadas sexualmente en España, no se presentó para la lectura de la sentencia y el tribunal ordenó su orden de captura e inmediata remisión a la cárcel una vez que sea detenido. La Fiscalía y una de las víctimas celebraron el fallo judicial.

La lectura de la sentencia, que ya debía realizarse primeramente el pasado 21 de marzo y luego el 22 del mismo mes, finalmente fue dada a conocer ayer a las 11 de la mañana por el tribunal conformado por las jueces Haydee Barboza, Zunilda Martínez y Nilda Estela Cáceres. Las magistradas aplicaron la pena máxima de 6 años de prisión estipulada en la antigua ley de trata de personas, accediendo de esta manera al pedido hecho por la fiscal Teresa Martínez, de la unidad especializada Antitrata de Personas.

Al tener casi por seguro que sería condenado y con intenciones de evitar a toda costa la lectura, el abogado Crispín Villalba presentó a las 8 de la mañana un pedido de reposición de su defensor Efigenio Lisboa, que el pasado 21 de marzo lo abandonó en pleno juicio al percatarse que no evitaría una condena. Posteriormente, a las 10 horas, Villalba presentó una recusación contra el tribunal por “otros hechos”. En su último y desesperado intento para que no se leyera la sentencia, a las 10:30 horas alegó que se encontraba con reposo médico y no podría comparecer.

Los tres incidentes fueron rechazados por el tribunal, por entender que los mismos fueron presentados con el único fin de entorpecer el proceso y evitar la lectura de la sentencia. La juez Haydee Barboza explicó que el juzgamiento ya había concluido y que la lectura de la pena podía ser realizada igual sin la presencia del acusado, ya que en la sala se encontraba el defensor público Ramón Flecha, que le fue designado el pasado 22 de marzo ante el abandono de Efigenio Lisboa. Además de imponer una pena carcelaria de 6 años a Villalba, el tribunal revocó la medida alternativa a la prisión que le fue concedida en el 2.009 y ordenó su orden de captura e inmediata remisión a la Penitenciaría Regional de CDE una vez que sea aprehendido.

ANTECEDENTES

Crispín Villalba, que en octubre del 2015 fue condenado a 5 años de cárcel por abuso sexual en niños pero nunca pisó la cárcel, fue denunciado en el 2.009 por Estela Maris Santander Yrala, que cayó en manos de una red de prostitución en España.

Su viaje había sido financiado por el abogado, que la obligó a firmar un pagaré por US$ 5.000 antes que viajara, para asegurar que recuperaría su dinero.

Antes que ella, una hermana también viajó a España financiada por Villalba y del mismo modo cayó en manos de proxenetas.

Tras algunos meses logró escapar, pero al regresar a Paraguay no se animó a radicar ninguna denuncia ni comentar a sus parientes por vergüenza.