Por vacaciones masivas, asegurados del IPS quedan sin ser atendidos en varias especialidades médicas LOCALES

Para empeorar los servicios en el Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este, decenas de médicos y operadores de varios equipos de estudios complejos están de vacaciones. Los asegurados se quejan por la falta de especialistas en varias áreas, mientras que los directivos informaron que no existen recursos para contratar a reemplazantes, pese a que la previsional recauda solamente en Alto Paraná más de 30 mil millones de guaraníes mensualmente con unos 90 mil aportantes.

En el IPS de Ciudad del Este, carecen de profesionales en varias especialidades, debido a que los profesionales están de vacaciones y la previsional no contrata a otros especialistas para reemplazarlos. Alegan que no existen recursos para pagar a los reemplazantes, sin embargo, Alto Paraná es el departamento del interior del país que más aporta en dinero al Instituto de Previsional Social por la cantidad de asegurados con que se cuenta en la zona.

Los equipos como mamógrafo y tomógrafo, que está en funcionamiento, no puede ser utilizado porque no hay personal para operar, según informaron en el centro asistencial, mientras los asegurados deben pagar en sanatorios privados los costosos estudiaos que superan los G. 1500.000, en el caso de tomografía.

A todo esto se suma la falta de insumos y medicamentos, por lo que casi todos los que llegan al IPS de Ciudad del Este, deben comprar los medicamentos que los médicos recetan, situación que nada agrada a los aportantes, pues todos los meses se descuentan de sus haberes más de 200 mil guaraníes, más los que aportan los empleadores.

Para seguir con los graves problemas que enfrenta el IPS, los directores informaron que las cirugías programas tuvieron que ser suspendidas la semana pasada, debido a que tres equipos de anestesia están averiadas. Explicaron que desde la central enviaron un equipo de San Pedro del Ycuamandyyú para que desde hoy se puedan reanudar los procedimientos quirúrgicos.

En el IPS de Ciudad del Este se construye un gigantesco hospital que pretenden inauguran a mediados de este año, pero si no se solucionan problemas simples, resultará difícil mantener toda esa nueva infraestructura con las debilidades que tienen. Las autoridades de la capital centran sus atenciones hacia la previsional central y deja de lado las unidades de salud del interior del departamento, tanto para la contratación de médicos, provisión de insumos y medicamentos.