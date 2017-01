Portillo ningunea a adversarios y dice que interna será mero trámite POLITICA

En la reunión de conformación de comandos electorales del Movimiento Cambio Radical, su líder, el diputado Carlos Portillo, dijo que su movimiento es el mejor posicionado con victoria en casi todos los comités en las últimas internas, y que no le preocupa tener que enfrentarse a otros adversarios en las internas del PLRA. Indicó que su hermana, la candidata a la Gobernación del Alto Paraná por su equipo, María Portillo, es capaz de ganar a cualquier postulante.

Aseguró que no existió y ya no van a existir intenciones de conversación formal con los demás candidatos liberales para la búsqueda de consenso, de manera a evitar las internas partidarias, porque ya no será posible.

Portillo aseguró que “da igual si hay o no internas” del PLRA para elegir la candidatura a la Gobernación del Alto Paraná, porque su hermana, María Portillo, está muy bien posicionada en las encuestas.

“Aunque haya o no haya internas, no me preocupa, porque mis correligionarios no son mis adversarios, en ningún caso no tenemos miedo, porque nuestra candidata está muy bien ubicada”, aseguró.

Al ser consultado sobre las conversaciones con los demás candidatos sobre un consenso para evitar las internas partidarias, afirmó que no hubo ningún diálogo formal. Los demás postulantes son el diputado Oscar González Drákeford, Iván Airaldi y el exintendente Mario Castillo, que irá por una candidatura independiente con la lista de Blas Lanzoni por el equipo de la senadora Zulma Gómez.

Comentó que hace días, los intendentes liberales convocaron a una reunión con los diputados, incluido Gustavo Cardozo, pero que no se tomó determinación alguna. “Nos reunimos con los intendentes y se habló de eso, pero no existe ninguna mesa del diálogo. Nunca tuvimos la oportunidad de decir no o sí a un consenso”, expresó. Sin embargo, Portillo aseguró que mantiene conversaciones con otros sectores para obtener buenos resultados electorales. “Necesitamos del apoyo de todos los sectores, caso contrario no pasaremos de las internas”, remarcó. Iván Airaldi y el concejal departamental Miguel Martínez, y otros referentes ya vaticinaron que habrá una dura interna entre los azules, debido a que Portillo y Castillo no cederán las candidaturas.