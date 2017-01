Presidente de la Seccional 1 señala que no hay ninguna presión para firmas en CDE POLITICA

El presidente de la Seccional 1 de Ciudad del Este, abogado Blas Darío Domínguez, desmintió que exista algún tipo de presión a los correligionarios para apoyar la recolección de firmas que surge de la dirigencia misma, y acusó a la disidencia. Culpó también de la situación a algunos sectores de la oposición y de la prensa de instalar la idea de que los funcionarios públicos son obligados y hasta amenazados con despidos si no firman la planilla pro enmienda para la reelección.

“Es la gente, la dirigencia y la propia ciudadanía la que presiona por la continuidad del actual mandatario, Horacio Cartes, por el trabajo que está haciendo a nivel nacional y por las inversiones nunca vistas en Ciudad del Este”, justificó Domínguez.

Domínguez mencionó que no se está presionando bajo ningún sentido a los funcionarios públicos para firmar en las planillas. “Nosotros no obligamos absolutamente a nadie, jamás se insinuó en la Municipalidad ni en la Gobernación de ningún tipo de sanción, ningún tipo de castigo. El que quiere firmar, firma y el que no quiere firmar, no firma y no pasa nada”, expresó.

Refirió que las planillas no están en las instituciones públicas, “sí se está trabajando en las seccionales y fuera de los horarios laborales, porque es por iniciativa de los propios funcionarios y no porque exista una orden de los Zacarías o secretarios, directores o Presidentes de Seccionales”, expresó.

Aseveró que en Ciudad del Este y en todo Alto Paraná no existe ni presión ni amenazas y si hay que sea la gente afectada la que haga las denuncias serias y no apenas dimes y diretes por la prensa. “No existe nada oficial, son comentarios que no tienen ningún sentido, ¿dónde están los nombres y las denuncias? no existe directiva, no existe ni siquiera chisme de sanción a personas que no quieren firmar”, enfatizó.

El tema de la supuesta presión es de la gente que no está con la reelección del Presidente, porque sabe que no tienen posibilidades contra él, es de los colorados disidentes y partidos de la oposición de instalar estas versiones.

MÁS DE 20 MIL FIRMAS

EN CIUDAD DEL ESTE

Destacó que en pocos días de trabajo ya se recolectaron más de 20.000 firmas en Ciudad del Este y algo más de 200 mil a nivel nacional, y esos números no son poca cosa es un número importante de paraguayos que están con la reelección del Presidente.

Las planillas no serán presentadas al Congreso sino a la Justicia Electoral. Agregó que aun no hay fecha de presentación, subrayó que por presión de la ciudadanía se inició la recolección de firmas, no fue nada programado.

Resaltó que el Presidente aceptó el tema de la reelección luego que la mayoría colorada le haya pedido en la última convención y antes de eso el detonante fue aquí en Ciudad del Este, cuando inauguró la cuarta etapa donde sintió en calor del pueblo y tomó el desafió, es por la presión de la gente que quiere la reelección del presidente. La gente es la que está impulsando la necesidad de continuar con el proyecto de Honor Colorado en el Gobierno. “La presión que tiene el presidente es de la gente, los políticos se mueven por presión de la gente”, finalizó.