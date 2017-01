Presidentes de Seccionales ya tienen cupos en Itaipú POLITICA

Algunos presidentes de seccionales de Ciudad del Este fueron premiados por el acompañamiento a Horacio Cartes, como premio al apoyo en la última convención y en las modificaciones de los estatutos partidarios, como así también en pedido del rekutú para el 2018.

La propia dirigencia de base señala que los cupos fueron para las 16 seccionales de Ciudad del Este, y eran exclusivos para presidentes de seccionales pero no todos fueron “premiados” por el acompañamiento, ya que existen unos 4 presidentes de seccionales que quedaron fuera. Llamativamente los beneficiados solo son del equipo de Esperanza Colorada , liderado por los Zacarías y no así la dirigencia autóctona de Honor Colorado, pese a ello hubieron seccionales donde no fueron beneficiados los presidentes, pero sí sus apoderados y referentes destinados a esas seccionales.

Los Presidentes de seccionales que no fueron “beneficiados” con los cupos en la Itaipú Binacional, fueron el Presidente de la Seccional 2, Benjamín Ozuna, quien se encuentra en aparente discordia con la intendente Sandra de Zacarías y el propio Javier Zacarías. El presidente de la seccional número 6, Isaías Álvarez, por apoyar abiertamente a su hermano, Magno Álvarez en su precandidatura a la Gobernación del Alto Paraná, contra el equipo de Zacarías; y el presidente de la Seccional 7 de Barrio Obrero, el Lic. Fernando Bento, por cuestiones de indisciplina y haber participado de ciertas reuniones que no eran del equipo ZI, que inclusive le ha costado el cargo en la comuna esteña. Dentro de los cupos asignados para cada seccional, que en teoría sería para la dirigencia, en su gran mayoría fueron destinados a parientes y amigos, y no así para la dirigencia de cada comisión seccional quienes son los verdaderos trabajadores del partido.

Con esto la dirigencia de Zacarías es la que ya comienza a recibir los beneficios del apoyo a la gestión de Horacio Cartes , y por lo que la dirigencia de Honor Colorado autóctono señala no tiene contacto con el equipo ZI y por ende no tiene los mismos beneficios del equipo de los Zacarías Irún, por lo que ya también están reclamando la disparidad con la dirigencia que es realmente de HC.