Productores producen más de un millón de toneladas de granos por año y aplauden asfaltado

Referentes del sector productivo del departamento de Alto Paraná se mostraron satisfechos por el inminente asfaltado del camino que conecta con la ruta VI a los pujantes distritos de San Cristóbal y Naranjal que producen en conjunto más de 1.000.000 de toneladas de granos por año. Desde el MOPC se menciona que ya hay un oferente para la pavimentación en los términos de la ley 5074/13, llave en mano.Rubén Zoz, presidente de la Central Nacional de Cooperativas (UNICOOP), señaló que en las condiciones actuales en las que se encuentra la ruta San Cristóbal – Naranjal, los productores no pueden trabajar en los días de lluvia. Adelantó que si se llega a concretar la capa asfáltica para ese tramo de 47,5 kilómetros que conecta con la ruta 6, se tendrán beneficios varios. “Si yo tengo ruta, yo puedo aprovechar cuando llueve para salir a comprar repuestos para reparar mi máquina, y hoy día eso no se puede. Solo cuando sale el sol podemos trabajar”, dijo.

En ese sentido, el presidente de la Cooperativa Pindo Limitada, Romeu Holzbach, sostuvo que el impacto será muy positivo para la producción y para el traslado de la gente. “Hay muchos choques por los barrancos. Hay mucho barro cuando llueve y mucho polvo en los días secos”, mencionó.

Los distritos de San Cristóbal y Naranjal están situados en una zona altamente fértil y productiva donde se convierten los granos en carne con la cría de cerdos, la instalación de un frigorífico y un centro de producción de matrices de cerdo, por parte de las cooperativas de la producción de la zona y sus asociados.

“La ruta hoy no existe, ni siquiera le podemos dar una calificación a ese camino; lamentablemente el Estado no pudo hasta hoy acordarse de ese tramo”, declaró Justo Zacarías, gobernador del departamento de Alto Paraná, al hacer referencia al asfaltado que las autoridades de los distritos de Naranjal y San Cristóbal vienen gestionando desde hace varios años.

“En el momento que salga la ruta, muchos inversionistas se van a instalar en la región, incluso el sector financiero ya está establecido, tenemos muchos bancos y financieras, existen además proyectos de apertura de industrias y frigoríficos. Con ese acceso y nuestro gran movimiento de producción vamos a ser un corredor, ruta 6, San Cristóbal, Caazapá y Asunción; esta zona será considerada como el corredor de la producción”, declaró a su vez, Romualdo Zocche, gerente de la Cooperativa Pindo. Los pobladores del distrito de Naranjal esperan que para el 3 de marzo, cuando se inicie la expo Agroshow Copronar, se tengan más avances en torno al asfaltado del tramo que conecta a la ciudad con la ruta 6. En la edición anterior de la feria anual, las autoridades anunciaron que había luz verde para abrir las licitaciones, recordó Darci Bortoloso, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Naranjal (COPRONAR).