Progresismo Colorado busca pactar con movimientos regionales POLITICA

El líder nacional del movimiento Progresista Colorado, Nicanor Duarte Frutos, aprovechó su presencia por el Alto Paraná, para dialogar con referentes del grupo encabezado por el concejal municipal de Ciudad del Este, Juan Ángel Núñez, y así buscar un acercamiento.

El propio Núñez confirmó el encuentro, aclarando que solo se dio un acercamiento, sin resolverse ningún pacto, de momento. “Recibimos con la dirigencia al Dr. Nicanor Duarte Frutos para escucharle sobre sus ideas y proyectos. Estuvimos unos trescientos dirigentes aproximadamente, debido a que recién coordinamos el encuentro un día antes de la reunión”, comentó. “Estuvieron Con-cejales Municipales, Con-vencionales, más de 70 miembros de Seccionales, ex – intendentes, ex – candidatos a Gobernador, Intendentes, Presidentes de Seccionales y dirigentes de base. En nuestro equipo tratamos de dar participación integral, de modo a que las decisiones se tomen en conjunto”, agregó.

Dijo además que están abiertos a seguir dialogando, mientras siguen organizado sus bases en todo el departamento. Entre las figuras del grupo, aún sin denominación, están el concejal municipal de Minga Guazú, Eudes Mereles; de Minga Pora, Prof. Osmar Delvalle; ex – Intendente de Minga Guazú Javier Martínez Gallinar; Nery Benítez, ex-Presidente Departamental del UNACE, y Derlis Lugen, ex-referente de Colorado Añeteté.