Quintana anuncia que tomará medidas contra “Naio” y Segovia POLITICA

El líder departamental del Movimiento Colorado Añeteté, Ulises Quintana, reconoció que la cúpula nacional del grupo interno del Partido Colorado, ya está al tanto de la conducta de los operadores Juan Bernardo Ziett y Rolando Segovia, que vienen propalando una campaña de desprestigio contra Juan Carlos Barreto y a su persona.

Informó que el Dr. José Alberto Alderete, Jefe de Campaña del proyecto Marito 2018, anunció medidas contra los citados, pues sus acciones no se encuadran dentro del propósito del movimiento.

“No existen facciones en Colorado Añeteté. Existe posición para que se tomen medidas al respecto de la conducta de ellos( Naio Ziett y Segovia), pues ellos solo activan para desprestigiar a gente del propio movimiento, utilizando falsedades, difamaciones. Actúan así porque no tienen respaldo electoral ni de las bases partidarias como para competir electoralmente, es una pena y vergüenza”, expresó. Aseguró que tanto Naio como Segovia no representan al movimiento Colorado Añeteté. “Ya se tomarán las medidas correctivas correspondientes. Ambos no representan al movimiento, ni a los intereses del equipo”, sentenció.