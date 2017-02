Rara enfermedad en niño de un año desespera a sus familiares LOCALES

Un menor de un año y cinco meses del barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este vive desde hace cuatro meses con el estómago inflado y en medio de intensos dolores. Los familiares afirman que el niño tiene un bicho en el estómago y que está creciendo, sin embargo, el médico de la Unidad de Salud Familiar del barrio asegura que se trata de una dilatación intestinal. Piden a las autoridades sanitarias un acompañamiento para realizar un tratamiento al menor. El niño fue derivado ayer al Hospital Regional para ser internado.

María Teresa García, abuela del niño, manifestó que desde hace cuatro meses el menor está soportando intensos dolores, pues asegura que cada momento se observa un movimiento en el estómago, que al parecer es un bicho de gran volumen. Dijo que su nieto grita de dolor de manera constante. “Crece su panza, no para de llorar. Cada vez que nos vamos al hospital, le internan cuatro horas y luego sale de nuevo. Pareciera que es una víbora que está en la panza de mi nieto, se infla y se mueve, incluso parece algunas veces que quiere salir para atacarte”, indicó la abuela del pequeño. La abuela manifestó que en ya realizaron varios estudios laboratoriales para determinar qué tipo de enfermedad es lo que padece el menor, pero que nada sale hasta el momento. “Se hizo los estudios, de sangre, orina, heces y otros. La doctora de un hospital privado dijo que no se puede operar al niño porque no sabía de qué enfermedad se trata”, acotó.

Los familiares recurrieron hasta médicos yuyos por la desesperación, quienes afirman que el niño tiene bicho en su interior.

Eduardo Garnica, médico de la Unidad de Salud Familiar del barrio 23 de Octubre, aseguró que el menor padece de una dilatación intestinal, indicando que puede ser un mal congénito. “El movimiento que se observa en la estómago del pequeño es por el intento de evacuación de los desechos acumulados y no así como dijeron que es por culpa de parásitos, incluso hablaron de hechizos. En los estudios de radiografía se puede observar que es una dilatación del intestino que se debe investigar, puede ser congénito, pero también no se descarta que posteriormente haya adquirido la enfermedad”, indicó el profesional.

El médico recomendó a los familiares derivar al pequeño hasta el Hospital Regional para ser internado, a fin de realizar más estudios y determinar la causa para el tratamiento.