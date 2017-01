Rechazo a enmienda en Senado fue ilegal y debió ser atacado, afirman NACIONALES

El exasesor del TSJE, Carlos María Ljubetic, sostuvo que el Senado rechazó ilegalmente el proyecto de enmienda constitucional, para introducir la figura de la reelección presidencial a la Constitución Nacional. El exasesor aseguró que la maniobra, realizada por la Cámara Alta en agosto pasado, debió ser atacada de nulidad.

Ljubetic explicó que llegó a tal conclusión luego de un análisis jurídico que hizo al cuestionado procedimiento. Senadores de la disidencia colorada y la oposición habían presentado un proyecto de enmienda para rechazarlo y enviarlo al archivo.

Según Carlos María, el Senado transgredió su propio reglamento interno para bloquear el plan reeleccionista del oficialismo. “En mi opinión se realizó en forma absolutamente ilegal, fuera de todos los procedimientos que la cámara debe tener para tomar una resolución como esa”, expresó. Ljubetic detalló que el proyecto no cumplió los pasos previstos para su tratamiento y votación. Dijo que no se reunió la cantidad de firmas necesarias para que la normativa sea introducida al plenario ni mucho menos tuvo dictamen de comisión.

“Para mí fue una burla, se eludió olímpicamente lo que exige el reglamento para el estudio de un proyecto”, significó. Agregó que los oficialistas tenían que atacar de nulidad la resolución que tomó la mayoría. “Los actos realizados en forma ilegal son nulos”, insistió.

Respecto a la recolección de firmas dijo que no colisiona con el proyecto rechazado en Cámara Alta, ya que fue nulo. La recolección es una campaña iniciada por los cartistas, para que por iniciativa popular se solicite el rekutú al Congreso Nacional.